Wysocki: polsko-ukraińska granica zostanie odblokowana do końca kwietnia

Ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Wysocki wyraził pogląd, że toczące się pomiędzy Polską a Ukrainą negocjacje pozwolą na odblokowanie granicy do końca tego miesiąca.

– Negocjacje, które miały miejsce w Polsce i dalsze, które są kontynuowane online między naszymi ministerstwami i stowarzyszeniami, pokazują, że nadal możliwe będzie znalezienie rozwiązania do końca tego miesiąca, które całkowicie usunie problemy na granicy – mówił urzędnik cytowany przez Agroportal.ua.

Wysocki odniósł się do porozumienia w sprawie wolnego handlu z Unią Europejską.

– Nadal toczy się debata na temat pszenicy i kukurydzy. Ale obecnie znów obowiązuje zakaz eksportu do Polski, a po stronie ukraińskiej wprowadzono koncesje, które będą obowiązywać do końca roku kalendarzowego – powiedział dodając, że jest nadzieja na osiągnięcie w kwietniu porozumienia, które “zapewnieni europejskiemu konsumentowi możliwości swobodnego dostępu do ukraińskich produktów rolnych”.