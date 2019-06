Wielkie emocje w finale PROCAM Cup!

Za nami piłkarskie emocje związane z wielkim finałem turnieju piłki nożnej dla dzieci z małych miejscowości i wsi – PROCAM CUP 2019. Najlepszą drużyną trzeciej edycji rywalizacji została Sparta Sycewice.

Do nadmorskiego Kołobrzegu przyjechało sześć drużyn, które wygrały turnieje regionalne będące przepustkami do wielkiego finału. Dla wielu uczestników rywalizacji był to pierwszy raz nad polskim morzem, z czego młodzi piłkarze nie ukrywali zadowolenia. Warto podkreślić, że najwięcej kilometrów do pokonania, by wziąć udział w wielkim finale miała drużyna Olimp Mircze, a więc z miejscowości oddalonej od Kołobrzegu o 850 kilometrów.

– Gratuluje wszystkim uczestnikom naszego turnieju, bowiem każdy, bez względu na wynik końcowy, jest jego zwycięzcą. Cieszę się, że w tym roku udział w rywalizacji wzięło blisko 1000 piłkarzy z całej Polski – powiedział Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM Polska.

Od samego początku finałowej rywalizacji najwyższy poziom sportowy prezentowały drużyny SP Pogorzela oraz Sparta Sycewice. Obie drużyny dość niespodziewanie w trzeciej kolejce spotkań uległy zespołowi Talent Trzebnica i wydawało się, że przekreśliło to im szansę na zwycięstwo w turnieju. Kluczowy okazał się jednak bezpośredni pojedynek pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami, w którym Sparta Sycewice pokonała zespół z Pogorzeli 3:1, zwyciężając tym samym w wielkim finale rywalizacji.

– Emocje jakie towarzyszyły tegorocznym meczom finałowym są nie do opisania – stwierdził Artur Juszczyński, dyrektor sprzedaży firmy BASF Polska. – Nasz turniej to prawdziwe pole do sukcesu dla młodych ludzi, jak również dowód na to, że dzieci z małych miejscowości i wsi posiadają ogromny potencjał, który przy pomocy dorosłych należy rozwijać i pielęgnować – dodał dyrektor Juszczyński.

Skoro o dorosłych mowa, to warto zauważyć, że na stadionie w Kołobrzegu pojawiło się wielu kibiców i rodziców, którzy żywiołowo wspierali swoje drużyny. Gościem specjalnym turnieju finałowego był Paweł Kryszałowicz, były Reprezentant Polski, który w barwach narodowych strzelił 10 bramek.

– Myślę, że każdy młody człowiek marzy o występach w Reprezentacji Polski. Dziś młodzi piłkarze mają świetne warunki do treningów, natomiast tylko od nich zależy, jak potoczą się ich sportowe kariery. Trzymam kciuki za każdego uczestnika turnieju PROCAM CUP i liczę, że już za jakiś czas stanowić będą oni o sile polskiej ligi i drużyny narodowej – stwierdził Kryszałowicz.

Póki co jednak młodym piłkarzom z Sycewic, którzy okazali się najlepsi w finałowej rywalizacji, przyjdzie obejrzeć mecz Reprezentacji Polski z perspektywy trybun. Nagrodą główną w turnieju był bowiem bilet wstępu na mecz Polska – Austria, który odbędzie się we wrześniu tego roku na PGE Stadionie Narodowym. Najlepszym zawodnikiem zwycięskiej drużyny wybrany został Oskar Rymuszko.

Na kolejnych miejscach plasowali się kolejno: SP Pogorzela, Michałki Dobre Miasto, Talent Trzebnica, Sokół Pyrzyce i Olimp Mircze. Wyróżnienia indywidualne otrzymali natomiast: Bartek Kubiak (SP Pogorzela), Michał Świdowski (Michałki Dobre Miasto), Franek Sot (Talent Trzebnica), Jakub Olszewski (Sokół Pyrzyce) i Patryk Sienicki (Olimp Mircze).

Tym samym III edycja turnieju piłki nożnej dla dzieci z małych miejscowości i wsi PROCAM CUP 2019 przechodzi do historii. Bez względu na wyniki meczów finałowych zwycięzcami rywalizacji są jej wszyscy uczestnicy. Zwyciężyła bowiem piłkarska rywalizacja w duchu zasad fair play, jak również dzięki turniejowi zaszczepiono w dzieciach jeszcze większą miłość i motywacje do uprawiania sportu, z piłką nożną na czele. Pozostaje tylko, zgodnie ze słowami Pawła Kryszałowicza, liczyć iż o uczestnikach turnieju będzie wkrótce głośno. Niech spełnią się ich marzenia o wielkich piłkarskich karierach! Do zobaczenia za rok.

Klasyfikacja końcowa:

Sparta Sycewice – 12 punktów*

SP Pogorzela – 12 punktów

Michałki Dobre Miasto – 9 punktów

Talent Trzebnica – 4 punkty**

Sokół Pyrzyce – 4 punkty**

Olimp Mircze – 3 punkty

*- o wyższym miejscu w tabeli zadecydował bezpośredni pojedynek;

**- o wyższym miejscu w tabeli zadecydowała liczba strzelonych bramek. W bezpośrednim pojedynku drużyn był remis.

Materiał prasowy: PROCAM