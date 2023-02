Preparaty mikrobiologiczne – jak wybrać właściwie?

Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju rolnictwa, nieustannie dążącego do zwiększania efektywności produkcji roślinnej, przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów. Pomimo wszystkich dotychczasowych osiągnięć techniki na pewne problemy wpływu niestety nie mamy, co dobitnie udowodnił nam ostatni rok stojący pod znakiem kryzysu energetycznego

i związanego z nim kryzysu na rynku nawozów mineralnych. A najgorsze może być dopiero przed nami…

Każdy kryzys to równocześnie bodziec do stawiania na nowe rozwiązania. W przypadku rolnictwa jednym z takich rozwiązań są preparaty mikrobiologiczne, które w 2022 roku na stałe zagościły w Państwa gospodarstwach m.in. jako alternatywa dla konwencjonalnych nawozów mineralnych.

Popyt rodzi podaż co za tym idzie na polski rynek zaczęły trafiać liczne produkty, również te których skuteczność można uznać za wątpliwą…

Jak wybrać właściwy czyt. SKUTECZNY preparat mikrobiologiczny?

Skład produktu i jego koncentracja

Skład produktu jest pierwszym z elementów warunkujących jego skuteczność. Warto zwrócić uwagę na to z ilu szczepów, w jakiej koncentracji oraz z jakiego rodzaju mikroorganizmów np. bakterii składa się produkt.

Koncentrację szczepów zawsze przedstawia się w formie jednostek tworzących kolonie(jtk/CFU). Liczba ta oznacza liczbę pojedynczych komórek, z których w wyniku podziałów powstaną kolonie komórek.

Dla przykładu:

Produkt 1 o koncentracji 1 x 106 /g w swoim składzie zawiera:

1 000 000 (milion) jtk bakterii w 1 g preparatu

Produkt 2 o koncentracji 1 x 109 /g w swoim składzie zawiera:

1 000 000 000 (miliard) jtk bakterii w 1 g preparatu

Analizując dwa powyższe produkty w prosty sposób można zauważyć, iż koncentracja jednego z nich jest znacznie wyższa (1000 razy na korzyść Produktu 2), co z pewnością przełoży się na jego efektywność.

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest też rekomendowana dawka danego produktu na hektar. Jeżeli Produkt nr 1 stosujemy w dawce 50 g/ha, a Produkt nr 2 w dawce 100 g/ha to całkowita liczba jednostek tworzących kolonie w Produkcie nr 1 wynosi 50 000 000 jtk/ha, a w Produkcie nr 2 100 000 000 000 jtk/ha czyli efektywna dawka bakterii zastosowana w jtk/ha w Produkcie nr 2 jest 2000 razy wyższa od produktu porównawczego.

Nie bez znaczenia jest również pochodzenie szczepów zawartych w produkcie.

Preparaty marki Bio-Lider spełniają wszystkie powyższe wymagania. Charakteryzuje je doskonale skomponowany, bogaty skład, starannie wyselekcjonowanych mikroorganizmów o bardzo wysokiej koncentracji. Ponadto oferowane przez firmę produkty oparte są na rodzimych szczepach mikroorganizmów, dzięki czemu mamy pewność odnośnie ich skuteczności w polskich warunkach glebowych i klimatycznych.

1 z 2

1 z 3

Formulacja to podstawa

Kolejnym bardzo ważnym lecz wielokrotnie niedocenianym elementem jest formulacja produktu. To właśnie od tego elementu zależy stabilność mikroorganizmów, ich żywotność i związane z tym możliwości transportu i przechowywania produktu.

Formulacja płynna pomimo, że wygodna w użytkowaniu posiada swoje mankamenty. Przede wszystkim związane są one z relatywnie szybką utratą jakości produktu, oraz w wielu przypadkach brakiem szerokich możliwości przechowywania i transportu produktu.

Zdecydowana większość produktów Bio-Lider oferowana jest w postaci zliofilizowanego proszku, co rozwiązuje problemy form płynnych. Mikroorganizmy do momentu aplikacji produktu znajdują się w formie spoczynku, co pozwala na utrzymanie jakości i stabilności koncentracji produktu. Ponadto zastosowana przez firmę formulacja korzystnie wpływa na zachowanie właściwości produktu transportowanego i przechowywanego nawet w trudniejszych warunkach temperaturowych, jednocześnie wydłużając okres jego przydatności nawet do 3 lat.

Możliwości łączenia zabiegu z rozwiązaniami konwencjonalnymi

W okresach, gdy liczy się każda godzina pracy oraz w dobie wysokich cen paliwa, w szczególności staramy się unikać dodatkowych wjazdów w pole. Dlatego tak ważna jest możliwość łączenia zabiegów preparatami mikrobiologicznymi z nawozami, środkami ochrony roślin, w tym fungicydami. Produkty Bio-Lider zapewniają bezpieczną możliwość łączenia z zabiegami chemicznymi. Możliwym jest stosowanie produktów z nawozami, herbicydami, insektycydami, a także liczną grupą fungicydów. Takie możliwości sprawiają, że stosowanie rozwiązań Bio-Lider jest łatwe do wkomponowania w całą technologię ochrony i nawożenia roślin.

Sprawdzony, doświadczony producent

Wybierając produkt oparty na mikroorganizmach trzeba mieć świadomość, że agrobiotechnologia jest nieustannie rozwijającą się dziedziną nauki, w której nabyte przez lata doświadczenie jest bardzo ważne. Nie jest możliwym wyprodukowanie preparatów o wysokiej jakości idąc drogą na skróty. Firma Bio-Lider, powstała w oparciu o technologię firmy BIO-GEN, która jako nieliczna z polskich firm biotechnologicznych może pochwalić się stażem liczącym ponad 32 lat. Ten czas pozwolił na opracowanie autorskiej technologii, wykorzystującej najnowocześniejsze zaplecze technologiczne i naukowe, które nieustannie jest rozwijane. Laboratorium BIO-GEN to także restrykcyjne systemy kontroli jakości, co zapewnia stabilność i powtarzalność produktów. Nie ma w nim miejsca na niedociągnięcia, czy pomyłki.

Ścisła współpraca z firmą PROCAM od 13 lat zaprocentowała nabyciem wiedzy, doświadczenia i umiejętności skutecznego wdrażania produktów mikrobiologicznych

i pozwoliła na zdobycie zaufania szerokiej grupy klientów na terenie całego kraju. Dzięki temu właśnie zaufaniu czyni nas liderem na rynku rozwiązań biologicznych.

Aby uzyskać fachowe, profesjonalne doradztwo w kwestii rozwiązań opartych na pożytecznych mikroorganizmach, zachęcamy Państwa do kontaktu z agronomami PROCAM oraz doradcami firmy Bio-Lider, którzy pomogą Państwu uzyskać najlepsze rezultaty z wykorzystaniem oferowanych produktów.

Materiał Partnera PROCAM