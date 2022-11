Finał Ligi Mistrzów Plonowania: Ponad 12 ton pszenicy i prawie 20 kukurydzy z hektara

Firma PROCAM Polska zorganizowała konferencję prasową, podczas której zostały przekazane najważniejsze informacje i spostrzeżenia z minionego sezonu uprawy. Była to również okazja do wręczenie wyróżnień dla tegorocznych rekordzistów w plonach, którzy brali udział w projekcie „Ligi Mistrzów Plonowania”.

– Celem projektu było przekazanie praktycznej, użytecznej wiedzy i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań, oraz wzrost poziomu fachowości w gospodarstwach, a także wprowadzenie rozwiązań biologicznych – przypomniał na wstępie konferencji cele projektu, prezes zarządu firmy Procam Michał Ciszak.

– Zwieńczeniem tego projektu było wyłonienie najlepiej plonujących upraw w kraju i w poszczególnych województwach w kategoriach: pszenica, rzepak, kukurydza na ziarno oraz kukurydza na kiszonkę – dodał prezes Michał Ciszak.

Ustanawianie rekordów odbywało się pod nadzorem Kancelarii Rekordów. Rekordy w poszczególnych uprawach zdobyli:

W kategorii pszenice najwyższe plony osiągnęli:

1. miejsce: 12,358 t/ha, odmiana Argument. Gospodarstwo pana Norberta Lipowskiego, Tomaryny, woj. warmińsko-mazurskie.

2. miejsce: 11,394 t/ha, odmiana RGT Ritter. Gospodarstwo pana Tomasza Rusinka, Orły, woj. Podkarpackie.

3. miejsce: 11,273 t/ha, odmiana Findus. Gospodarstwo Pegrol, Suchy Dąb, woj. Pomorskie.

Rekordziści rzepaku plasowali się następująco:

1. miejsce: 6,421 t/ha, odmiana LG Baracuda. Gospodarstwo pana Wacława Szozdy, Maćkowice, woj. Podkarpackie.

2. miejsce: 5,956 t/ha, odmiana Batis. Gospodarstwo pana Patryka Kraszewskiego, Kraszewo Czarne, woj. Mazowieckie.

3. miejsce: 5,86 t/ha, odmiana LG Absolut. Gospodarstwo panów Leszka i Radosława Sroka, Lipinka, woj. Pomorskie.

Rekordy plonu kukurydzy ziarnowej za rok 2022 przy wilgotności 14% przypadł:

1. miejsce: 19,792 t/ha, odmiana Glumanda. Gospodarstwo pan Zdzisława Cwanek, Nowa Wieś Niemczańska, woj. dolnośląskie.

2. miejsce: 17,7 t/ha, odmiana Citadel. Gospodarstwo Zbigniewa Maślanka, Dziektarzew, woj. łódzkie.

3. miejsce: 16,704 t/ha, odmiana Tonifi CS. Gospodarstwo pana Huberta Opulskiego, Mąkolin Kolonia, woj. Mazowieckie.

Gospodarstwa biorące udział w projekcie stosowały produkty biologiczne między innymi AzotoPower, BaktoTarcza, DeliaStop, OstriniaStop. Skorzystano również z pakietowych rozwiązań składających się ze specjalnie dobranych fungicydów, insektycydów, herbicydów oraz nawozów dolistnych i biostymulatorów z rozwiązaniami biologicznymi.

Dr inż. Dariusz Wyczling, dyrektor działu sprzedaży i agronomii w firmie Procam, zaznaczył, że rolnicy, którzy brali udział w Lidze Mistrzów Plonowania mieli zapewnione ze strony Procamu wsparcie w postaci kompleksowej technologii, pomoc w doborze odpowiedniej odmiany, przedplonu, nawożenia czy ochrony. Wszystkie pakiety technologiczne dostępne są dla każdego rolnika. Wśród nich między innymi: Zboża Zielony Pak, Zboża Standard, Super Rzepak, Ziemniak 2023, Kukurydza 2023, Kukurydza Zielony Pak, Zboża Plon 10+ t oraz Buraki Wiosna 2023.

Wśród produktów polecanych znalazł się również AzotoPower. Jest to bakteryjny preparat nawozowy, który wiąże azot atmosferyczny. Stosowany w dawce 0,1 kg/ha pozwala na zasymilowanie od 25 do 50 kg czystego składnika N w skali rocznej (średnio 30-35 kg/ha), co stanowi ilość azotu pobraną z atmosfery i udostępnioną dla roślin.

Innym ciekawym wspomnianym produktem podczas spotkania był FosfoPower, który przekształca nieprzyswajalne formy fosforu do form dostępnych dla roślin, ogranicza ilość stosowanych mineralnych nawozów fosforowych, zwiększa efektywność nawożenia mineralnego i poprawia plonowanie roślin uprawnych.

Kolejnym ciekawym produktem przestawionym podczas konferencji był produkt NHCaDELTA, który jest wysoce efektywnym nawozem stosowanym dolistnie, ale też wykazuje działanie doglebowe. Jak zaznaczono Kombinacja stabilizowanego azotu z wapniem daje doskonały efekt odżywiania roślin, a także wpływa na wysokość plonów jak również na poprawę ich jakości. Poza tym dzięki kilkukrotnemu stosowaniu w okresie wegetacji możena w ten sposób obniżyć dawkę nawożenia azotem. Nawóz poprawia również wzrost roślin w warunkach zasolenia gleby, a także podnosi odporność roślin na wszelkiego rodzaju stres abiotyczny. NHCa DELTA może być stosowany w uprawie zbóż, rzepaku, ziemniaków, kukurydzy, buraków cukrowych, wszystkich warzyw w polu i pod osłonami, sadów i roślin jagodowych.