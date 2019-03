Wielka loteria Chwastox Complex

1 marca rusza wielka loteria dla rolników, organizowana przez Ciech Sarzyna. Aby wziąć udział w promocji wystarczy kupić opakowanie produktu CHWASTOX COMPLEX 260 EW o dowolnej pojemności i zarejestrować kod na stronie www.ciechagro.pl/loteria lub zgłosić SMS-em. Do wygrania jest ponad 1000 atrakcyjnych nagród, w tym nagroda główna – voucher na opryskiwacz polowy. Loteria trwa do 31 maja br.

CHWASTOX COMPLEX 260 EW, nowość w ofercie CIECH Sarzyna, to herbicyd do zwalczania najważniejszych chwastów w uprawie pszenicy ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Połączenie trzech substancji aktywnych – MCPA, chlopyralidu i fluroksypyru – gwarantuje szybką i skuteczną eliminację szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych, takich jak przytulia czepna, chabra bławatka czy mak polny. Produkt działa systemicznie niszcząc zarówno cześć nadziemną, jak i strukturę korzeniową chwastów.

CHWASTOX COMPLEX 260 EW jest środkiem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni chwastów, powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy na chwastach wrażliwych pojawiają się po upływie 1-2 dni po oprysku. Wzrost chwastów zostaje zahamowany i chwasty zamierają po upływie ok. 3-4 tygodni.

Wysoka skuteczność CHWASTOX COMPLEX 260 EW to efekt intensywnej pracy naukowców z centrum badawczo-rozwojowego CIECH. To produkt doskonale dopasowany do potrzeb polskich rolników, których chcemy zachęcić do wypróbowania go – stąd nasze intensywne działania promocyjne. Nie ukrywamy też, że jako największy polski producent środków ochrony roślin chcemy wyznaczać najlepsze standardy w zakresie promocji naszych produktów oraz kontaktu z klientami. Patrząc na bardzo pozytywne opinie na temat zeszłorocznej loterii, cieszę się, że nasze działania są bardzo dobrze odbierane przez naszych Klientów – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu CIECH Sarzyna.

CHWASTOX to najpopularniejszy herbicyd zbożowy w Polsce, cieszący się zaufaniem już trzech pokoleń rolników. Rodzinę produktów CHWASTOX wyróżnia innowacyjna technologia wytwarzania substancji aktywnych MCPA i MCPP-P, dzięki której środki działają bardzo szybko, a ich efekty są natychmiast widoczne. Szeroka gama produktów CHWASTOX pozwala na właściwy dobór odpowiedniego rozwiązania w zależności od typu zachwaszczenia uprawy.

Więcej informacji na temat ogólnopolskiej loterii CHWASTOX COMPLEX można znaleźć na stronie www.ciechagro.pl/loteria

Źródło: CIECH Sarzyna