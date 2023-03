Startuje Wielka Loteria CIECH 2023. Do wygrania 1100 nagród i Porsche Macan

1 marca rusza coroczna loteria dla rolników, organizowana przez największego polskiego producenta środków ochrony roślin – spółkę CIECH Sarzyna.

W losowaniu nagród może wziąć udział każdy, kto w wyznaczonym terminie dokona zakupu przynajmniej jednego opakowania środka chwastobójczego Halvetic oraz innego dowolnego produktu CIECH Sarzyna objętego promocją, a potem zarejestruje numer dowodu zakupu na stronie www.loteriaciech.pl lub zgłosi go SMS-em. Do zdobycia jest ponad 1100 nagród, w tym samochód klasy premium – Porsche Macan. Loteria trwa do 31 maja br.

CIECH Sarzyna, spółka wchodząca w skład Grupy CIECH — jednego z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej — zaprasza do wzięcia udziału w Wielkiej Loterii CIECH 2023. Nagrodą główną w tegorocznej loterii jest samochód klasy premium – Porsche Macan. Jego losowanie odbędzie się 2 czerwca 2023 roku i wezmą w nim udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od 1 marca do 31 maja br. Przez cały czas trwania loterii, każdy uczestnik będzie mieć również szansę na nagrody natychmiastowe, a także nagrody miesięczne, w tym: nowoczesny sprzęt kuchenny, bony paliwowe o wartości 1000 oraz 100 złotych, a także flagowy produkt CIECH Sarzyna – innowacyjny herbicyd Halvetic.

Aby wziąć udział w loterii, należy w okresie od 1 marca do 31 maja br. kupić herbicyd Halvetic (o dowolnej pojemności) oraz co najmniej jeden inny, objęty promocją produkt do użytku profesjonalnego z portfolio CIECH Sarzyna (pełna lista produktów jest dostępna na stronie loterii). Następnie wystarczy zarejestrować dowód zakupu na stronie www.loteriaciech.pl lub zrobić to za pośrednictwem wiadomości SMS. Uczestnikami loterii mogą być pełnoletnie osoby fizyczne będące rolnikami, prowadzące własne gospodarstwa rolne lub zajmujące się uprawą roślin, zamieszkałe na terenie Polski. W celu potwierdzenia uprawnień do otrzymania ewentualnej nagrody należy zachować dowód zakupu promocyjnego.

– Coroczna loteria CIECH Sarzyna cieszy się uznaniem wśród naszych klientów już od kilku lat. Z radością rozpoczynamy więc jej kolejną edycję, w której do wygrania jest ponad tysiąc atrakcyjnych nagród, w tym samochód Porsche Macan. Tym razem w centrum loterii jest nasz innowacyjny i stworzony w duchu zrównoważonego rolnictwa środek ochrony roślin Halvetic, który oparty został na przełomowej technologii BGT. Choć jest to jeden z najnowszych produktów w portfolio CIECH Sarzyna, to już cieszy się on zaufaniem oraz uznaniem rolników w ponad 10 europejskich krajach – mówi Sebastian Kostrubała, Dyrektor Marketingu i Obsługi Sprzedaży w CIECH Sarzyna.

Halvetic to produkt przeznaczony do nieselektywnego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. Ten innowacyjny herbicyd, oparty na przełomowej technologii BGT („Better Glyphosate Technology”®), pozwala na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej skuteczności substancji aktywnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej dawki na hektar o połowę (w porównaniu do istniejących standardów). Wysoka skuteczność preparatu, utrzymana mimo użycia istotnie mniejszej dawki glifosatu, stanowi ważną przewagę konkurencyjną Halvetic. Technologia BGT to pierwsza tak przełomowa innowacja na światowym rynku formulacji glifosatu od 45 lat, a także bezkompromisowy krok Grupy CIECH w stronę wsparcia rozwoju zrównoważonego rolnictwa oraz minimalizacji wpływu środków ochrony roślin na środowisko. Halvetic jest też produktem zgodnym z założeniami unijnej strategii „Od pola do stołu”.

Wielką Loterię CIECH 2023 wspiera kampania reklamowa w telewizji, radiu, prasie branżowej, w mediach internetowych oraz na nośnikach zewnętrznych, a także działania promocyjne w mediach społecznościowych, współpraca z influencerami i materiały w punktach sprzedaży.

Materiał firmy CIECH