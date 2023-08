Trzy nowe środki ochrony roślin w portfolio CIECH Sarzyna

Trzy nowe produkty w portfolio CIECH Sarzyna. Firma obecnie realizuje swój największy w historii firmy plan inwestycji w nowe produkty. Jego ważnym elementem jest oferowanie klientom pełnych programów ochrony roślin dla kluczowych upraw.

Debiuty w CIECH Sarzyna

Agro CIECH wchodzi na rynek insektycydów za pośrednictwem Leptosar 200 SL (acetamipryd). Insektycyd jest zarejestrowany w ponad 40 uprawach rolniczych, w tym małoobszarowych. Zwalcza szkodniki w różnorodnych stadiach rozwojowych i stwarza możliwość stosowania w różnych fazach rozwojowych plantacji,

Debiutem firmy są również fungicydy Tokama i Zarolis (oba zawierają protiokonazol i tebukonazol). Tokama to uniwersalny fungicyd do zastosowania we wszystkich zbożach ozimych oraz jarych. Zarolis stosuje się w ochronie rzepaku przed chorobami grzybowymi, na tzw. płatek.

Wszystkie trzy środki są nie wymagają stosowania innych, dodatkowych produktów, a ich działanie jest potwierdzone wieloletnią praktyką rolniczą.

Halvetic Tour

Ponadto, CIECH Sarzyna kontynuuje również cykl Halvetic Tour – wydarzeń, w czasie których rolnicy otrzymują dokładne informacje na temat działania herbicydu opartego na opatentowanej technologii BGT („Better Glyphosate Technology”). Motywem przewodnim jego jesiennej odsłony będzie zastosowanie środka na bazie glifosatu na ścierniskach. Spotkania odbędą się m.in. w województwach łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim.

Obrona pozycji w kluczowych segmentach

CIECH Sarzyna wskazuje, że broni swojej pozycji w segmencie wiosennych herbicydów zbożowych dwuliściennych, którego wizytówką są produkty rodziny Chwastox. Podobnie pozycję utrzymuje segment herbicydów kukurydzianych z rozwiązaniem Tezosar Extra Box na czele.

– CIECH Sarzyna broni pozycji w kategorii herbicydów zbożowych i kukurydzianych, a także kontynuuje rozwój produktów i aktywnie wchodzi do segmentu insektycydów. Warunki rynkowe są nadal pełne wyzwań, ale wyniki dobrze znanych wyrobów i kolejne, nowe rynki dla innowacyjnego produktu Halvetic pokazują, że konsekwencja w realizacji największego w historii firmy planu inwestycji w nowe produkty przynosi zamierzone efekty – mówi Wojciech Babski, prezes zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu Agro w Grupie CIECH.