Halvetic rozpoczyna kolejny rok ekspansji na zagraniczne rynki

Herbicyd Halvetic od CIECH Sarzyna rozpoczyna trzeci rok ekspansji. Herbicyd dostępny jest już na 13 rynkach, a w 2023 roku pojawi się w kolejnych krajach, m.in. we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.

Skuteczność Halveticu została potwierdzona w około 500 próbach oraz testach polowych, prowadzonych w kilku strefach klimatycznych i na czterech kontynentach. Odniesiony sukces i dalsza ekspansja rynkowa niosą też za sobą konkretne korzyści w obszarze dbałości o środowisko, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności upraw. Wg szacunków CIECH stosowanie Halveticu na unijnych rynkach mogłoby bowiem zmniejszyć roczne zużycie substancji czynnych w herbicydach o nawet 20 proc.

Halvetic przeznaczony jest do nieselektywnego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. Oparty jest na technologii BGT (Better Glyphosate Technology), pozwala na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej skuteczności substancji czynnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej dawki na hektar o połowę (w porównaniu do istniejących standardów). Wysoka skuteczność preparatu, utrzymana mimo użycia istotnie mniejszej dawki glifosatu, stanowi ważną przewagę konkurencyjną produktu CIECH Sarzyna.

Technologia BGT to pierwsza taka innowacja na światowym rynku formulacji glifosatu od 45 lat, a także krok Grupy CIECH w stronę wsparcia rozwoju zrównoważonego rolnictwa oraz minimalizacji wpływu środków ochrony roślin na środowisko. Halvetic jest też produktem zgodnym z założeniami unijnej strategii „Od pola do stołu”. Według szacunków CIECH, jeżeli byłby stosowany na wszystkich rynkach Wspólnoty, to w całym segmencie środków ochrony roślin przyczyniłby się do zmniejszenia użycia substancji czynnych o 6 proc. (w herbicydach o nawet 20 proc.). Halvetic przybliżyłby więc Unię Europejską do spełnienia założeń wspomnianej strategii, mówiącej m.in. o 50 proc. redukcji stosowania substancji aktywnych używanych w pestycydach.

Halvetic wykazuje wysoką skuteczność w działaniu niezależnie od twardości wody, pH czy opadów deszczu, a jego skuteczność została potwierdzona przez ponad pół tysiąca badań uwzględniających specyfikę różnych warunków atmosferycznych, wykonanych w ramach testów polowych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Australii i Oceanii.

Zaledwie rok po bardzo udanym debiucie w Polsce (wiosną 2021 roku), Halvetic został zarejestrowany m.in. na Słowacji, w Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii, Czechach, a także w Hiszpanii – gdzie za dystrybucję odpowiada należąca do Grupy CIECH firma Proplan. Globalny zasięg tej hiszpańskiej spółki pozwoli w przyszłości na dalszą ekspansję preparatu w północnej Afryce i Ameryce Południowej. W 2023 roku Halvetic będzie dostępny dla rolników również w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Dodatkowo, zakres zastosowań Halveticu stale się poszerza: w Grecji i Portugalii Halvetic może być aplikowany także przy uprawach oliwek, cytrusów i winorośli.