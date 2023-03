CIECH Sarzyna wprowadza insektycyd zarejestrowany w ponad 40 uprawach

CIECH Sarzyna wprowadza na rynek insektycyd Leptosar 200 SL – zarejestrowany do aplikacji w ponad czterdziestu rodzajach upraw. Skutecznie rozprawi się z takimi szkodnikami jak m.in.: chowacze, mszyce, słodyszek rzepakowy czy zwójki.

Leptosar 200 SL przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, sprawdzi się także w zastosowaniach małoobszarowych. Swoją skuteczność zawdzięcza acetamiprydowi – znanej i szeroko stosowanej substancji czynnej z grupy neonikotynoidów, znajdującej zastosowanie zarówno w przypadku ochrony upraw rolniczych, roślin sadowniczych, upraw warzyw, jak i szkółek leśnych.

Produkt został opracowany z myślą o zwalczaniu szkodników ssących i gryzących, takich jak m.in.: chowacze, mszyce, słodyszek rzepakowy, pryszczarek kapustnik, skrzypionka zbożowa, omacnica prosowianka, owocówka jabłkóweczka, a także zwójki czy wciornastki. Preparat ten zachowuje wysoką efektywność działania względem szkodników będących w różnych stadiach rozwojowych.

Za sprawą szerokiego okna aplikacji produkt można stosować w różnych fazach rozwojowych plantacji. Leptosar 200 SL posiada rejestrację w ponad 40 rodzajach upraw – w tym m.in. rzepaku, kukurydzy, zbożach, drzewach owocowych czy leśnych roślinach szkółkarskich.

Preparat ma formę koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Można go stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych, a także opryskiwaczy ręcznych (plecakowych).

Okres od ostatniego zastosowania środka Leptosar 200 SL do dnia zbioru różni się w zależności od rodzaju rośliny uprawnej. W przypadku rzepaku (jarego i ozimego), kukurydzy, gorczycy (białej, czarnej, sarepskiej), lnu zwyczajnego, konopi siewnych, soi, maku lekarskiego, słonecznika zwyczajnego, dyni, żyta (jarego i ozimego), pszenicy twardej, pszenicy orkisz, pszenicy (jarej i ozimej) oraz pszenżyta jarego i ozimego – zachowanie okresu karencji nie jest wymagane. Należy mieć przy tym na uwadze, że w przypadku soi, maku lekarskiego, słonecznika zwyczajnego oraz dyni, preparat Leptosar 200 SL można stosować wyłącznie w uprawach z przeznaczeniem na nasiona (tj. nie na cele spożywcze czy do karmienia zwierząt). Podobnie w przypadku konopi siewnych oraz lnu zwyczajnego – stosowanie produktu należy ograniczyć wyłącznie do upraw z przeznaczeniem na włókno bądź na nasiona.

Ciech Sarzyna opracowała Leptosar 200 SL w ramach realizacji strategii Grupy CIECH na lata 2022-2024. W przypadku segmentu AGRO, strategia ta zakłada m.in. wprowadzanie kolejnych nowości (w tym innowacji) produktowych, a także oferowanie nowoczesnych usług dla rolników, opracowywanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Do tej pory oferta produktowa firmy była nakierowana przede wszystkim na skuteczną — a przy tym możliwie najbardziej kompleksową — herbicydową i fungicydową ochronę upraw.

Z punktu widzenia Grupy Ciech, biznes agro jest niezwykle istotny – to bowiem drugi pod względem wielkości obszar działalności Grupy (po produkcji sody i soli). Dodatkowo, od kilku lat dynamicznie się on rozwija, zwiększając swoje przychody, udział na polskim rynku (który obecnie wynosi 9 proc.), a także udział eksportu w swojej całkowitej sprzedaży. Aktualnie Grupa Ciech jest obecna ze swoją ofertą środków ochrony roślin w blisko 50 krajach na całym świecie.