Więcej upraw uwzględnionych w dopłatach do ubezpieczeń

Rozszerzenie katalogu upraw, które będą uprawniały do dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len, konopie, bobowate drobnonasienne, rośliny zielarskie oraz doprecyzowanie uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw – przewiduje rządowy projekt zmian w przepisach.



Chodzi o rządowy projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Projekt nowelizacji przewiduje rozszerzenie katalogu upraw, do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len, konopie, bobowate drobnonasienne, rośliny zielarskie oraz doprecyzowanie uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw.

Ponadto resort rolnictwa podnosi maksymalną wysokość dopłat z budżetu państwa do składki producenta rolnego z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z 65% do 70%.

Zmiany są odpowiedzią na wnioski zgłaszane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z rosnącą popularnością upraw słonecznika, facelii, lnu, konopi, gryki, bobowatych drobnonasiennych, roślin zielarskich oraz gorczycy.

Wprowadzenie omawianych zmian umożliwi ubezpieczanie szerszego katalogu upraw rolnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wskazuje katalog upraw, których ubezpieczenie uprawnia producentów rolnych do uzyskania dopłat do składek ubezpieczenia. Obecnie stosowane są dopłaty z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.