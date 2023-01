Zmiany w dopłatach do ubezpieczeń upraw

Umożliwienie rolnikom uzyskania dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń upraw słonecznika, facelii, lnu i konopi włóknistych – przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wskazuje katalog upraw, których ubezpieczenie uprawnia producentów rolnych do uzyskania dopłat do składek ubezpieczenia. Obecnie stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych dla produkcji zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy są odpowiedzią na wnioski zgłaszane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z rosnącą popularnością upraw słonecznika, facelii, lnu, konopi oraz gryki.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje rozszerzenie katalogu upraw, do których będą stosowane z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len i konopie oraz doprecyzowanie uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw. Do tej pory gryka mogła być ubezpieczona z dopłatą z budżetu państwa, bo należy do roślin zbożowych, ale niejednoznaczny przepis ustawy budził wątpliwości ubezpieczycieli i producentów.