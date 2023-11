Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 roku. Ile wyniosą?

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt rozporządzenia ws. wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. Określa on warunki i wysokość dopłat do składek ubezpieczeniowych.

Według projektu w 2024 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia ma wynieść w przypadku upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin

strączkowych – 65% składki do 1 ha uprawy, zaś dla bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – 65% składki do 1 sztuki.

W przypadku upraw dopłaty mają dotyczyć umów ubezpieczenia od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne, zaś w przypadku zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Projekt rozporządzenia skierowany został do konsultacji publicznych.