Więcej kukurydzy na Ukrainie, niższe globalne zbiory pszenicy. Najnowszy raport WASDE

Najnowszy, lipcowy raport Departamentu Rolnictwa USA przedstawiający światowy bilans zbóż i oleistych wprawił w zdziwienie uczestników rynku i spowodował dość poważne przeceny pszenicy na rynkach. Handlowcy spodziewali się bowiem słabszego bilansu dla tego zboża.

Zaskoczył bilans globalnych zapasów soi na sezon 2023/2024; globalne zapasy końcowe były prognozowane przed miesiącem na 123,34 mln ton, obecnie zaś jest to 120,98 mln ton. W przypadku pszenicy szacunki opiewały w czerwcu na 270,71 mln ton, zaś obecnie jest to 266,53. Dla kukurydzy będzie to odpowiednio 313,98 mln ton i 314,12 mln ton.

Pszenica

Przejdźmy jednak do globalnych prognoz zbiorów. W przypadku pszenicy USDA szacuje je na 797,67 mln ton wobec 800,19 mln ton szacowanych w czerwcu przy globalnej konsumpcji na poziomie 799 mln ton wobec 796,14 mln ton szacowanych miesiąc temu. USA mają wyprodukować 47,33 mln ton (czerwiec: 45,32 mln ton), Argentyna 17,5 mln ton (czerwiec: 19,5 mln ton), Kanada 35 mln ton (czerwiec: 37 mln ton), a UE 138 mln ton (czerwiec: 140,50 mln ton). Globalną konsumpcję oceniono na 799 mln ton (czerwiec: 796,14 mln ton).

Kukurydza

W przypadku kukurydzy światowa produkcja ma wynieść 1224,47 mln ton (czerwiec: 1222,77 mln ton), a globalna konsumpcja szacowana jest na 1206,65 mln ton (czerwiec: 1206,35 mln ton). Zbiory w USA mają opiewać na 389,15 mln ton (czerwiec: 387,75 mln ton), na Ukrainie ma to być 25,00 mln ton (czerwiec: 24,50 mln ton), w UE 63,40 mln ton (czerwiec: 64,30 mln ton). Nie zmieniły się prognozy dotyczące zbiorów w Brazylii (129 mln ton) i Argentynie (54 mln ton). Globalna konsumpcja ma wynieść 1206,65 mln ton (czerwiec: 1206,35 mln ton).

Soja

W przypadku soi oczekiwany poziom światowej produkcji to 405,31 mln ton (czerwiec: 410,70 mln ton), zaś konsumpcji to 384,51 mln ton (czerwiec: 386,09 mln ton). Zbiory w USA szacuje się na 117,03 mln ton wobec 122,74 mln ton w czerwcu. Dla prognoz dla Brazylii i Argentyny nie wprowadzono korekt i jest to odpowiednio 163 i 48 mln ton. Wszystko to przy globalnej konsumpcji 384,51 mln ton (czerwiec: 386,09 mln ton).

