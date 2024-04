Raport WASDE nie przyniósł zaskoczeń, spadki cen zbóż na giełdach. Co się dzieje na rynku zbóż?

Wczorajszy raport amerykańskiego departamentu rolnictwa WASDE dotyczący prognoz zbiorów i zapasów końcowych nie przyniósł większych zaskoczeń. Tymczasem ceny na paryskim Matifie poszły w czwartek w dół.

Cena pszenicy spadła wczoraj na Matifie o 3,5 EUR/t do 201 EUR/t, do spadku doszło też za oceanem. Raport WASDE nie wywołał specjalnej reakcji, pewne korekty były zaś spodziewane przez analityków. Zmienił się nieco bilans dla Unii Europejskiej.

– Zbiory w UE w sezonie 2023/24 zostały zwiększone o 0,5 mln ton do 134,15 mln ton. USDA zmniejszyło eksport pszenicy z UE o 2 mln ton do 34,5 mln ton (rok poprzedni: 35,1 mln ton). Wielkość importu wzrosła o 0,5 mln t do 13,5 mln t (w roku poprzednim 12,2 mln t). Ponieważ konsumpcja rośnie, a zapasy początkowe zostały zmniejszone, zapasy końcowe w UE w sezonie 2024/25 wzrosną jedynie o 1,5 mln ton do 16,69 mln ton w porównaniu z marcowym raportem, co oznacza wzrost o 650 000 ton w porównaniu z rokiem poprzednim – informuje serwis Kaack.

Poniżej przedstawiamy najnowsze szacunki USDA dotyczące produkcji pszenicy, kukurydzy i soi w skali globalnej i dla Unii Europejskiej:

Prognoza produkcji pszenicy kwiecień (marzec) Prognoza produkcji kukurydzy kwiecień (marzec) Prognoza produkcji soi kwiecień (marzec) Świat 787,36 mln ton (786,7 mln ton) 1227,86 mln ton (1230,24 mln ton) 396,73 mln ton (396,85 mln ton) Unia Europejska 134,15 mln ton (133,65 mln ton) 61,00 mln ton (60,10 mln ton)

Zredukowano dość znacznie zapasy końcowe w Indiach – o 2,1 mln ton do 6,9 mln ton. Spodziewany jest także mniejszy eksport z Kazachstanu i Australii.

Szacunki globalnych zapasów końcowych USDA 2023/24 (w milionach ton):

Pszenica Kukurydza Soja Szacunki USDA z marca 2024 r 258,83 319,63 114,27 Szacunki USDA z kwietnia 2024 r 258,27 318,28 114,22

Cena rzepaku spadła wczoraj, choć nieznacznie, o 1,75 EUR/t do 451,5 EUR/t. Ceny oleju palmowego poszły dziś rano w dół w ślad za cenami oleju sojowego, co nie wróży dobrze dzisiejszej sesji na Matifie.

Cena kukurydzy spadła z kolei o 0,25 EUR/t do 192 EUR/t. – Raport WASDE spotkał się z lekko niedźwiedzią reakcją rynku. Chociaż USDA obniżyła globalne zapasy końcowe kukurydzy na sezon 2023/24 oraz zapasy końcowe w USA , analitycy spodziewali się nieco większych obniżek. W Argentynie i Republice Południowej Afryki dokonano cięć w produkcji kukurydzy, a w UE zwiększono zbiory w 2024 r. Co zaskakujące, USDA w Brazylii nadal spodziewa się zbiorów kukurydzy na poziomie 124 milionów ton – czytamy w serwisie Kaack.