Wczesna, jesienna ochrona rzepaku. Tak, ale bez pośpiechu

Faza czterech liści właściwych, to wczesna dopuszczalna faza, kiedy po stwierdzonym zagrożeniu, można bezpiecznie zastosować fungicyd jesienią w rzepaku.

W rzepaku możliwe jest stosowanie fungicydu od fazy 4 liści właściwych, ale pod względem rozwoju fizjologicznego roślin lepiej, aby była to faza 6-8 liści właściwych (czyli 3-4 pary liści). Stosowanie fungicydu w fazie, gdy rzepak ma parę liści jest zbyt wczesne. W tej fazie roślina jeszcze ma nieodpowiednio bogaty system korzeniowy. Para liści (BBCH 12) to ciągłe dysponowanie przez roślinę stosunkowo małą powierzchnię asymilacyjną. Wschody roślin nawet przy dobrze doprawionej glebie nie są w 100 proc. wyrównane. Gdy do tego dochodzi nieodpowiednia wilgotność gleby, to wykonywanie ochrony w tej fazie może zaszkodzić i rozwój roślin.

Musimy pamiętać, że każdy zabieg, w którym stosuje się środek chemiczny, w naszym przypadku przy użyciu fungicydu, jest stresem dla rośliny. Z tego powodu przestrzegamy, aby rośliny chronione nie rosły w warunkach stresu, bo może to grozić zamieraniem roślin. W programach ochrony rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych zarejestrowane są nieliczne fungicydy, dla których dolna granica to BBCH 13 (3 środki zawierające tylko boskalid), a w fazie BBCH 14 (cztery liści właściwych) do fazy – ośmiu liści właściwych można stosować wiele fungicydów, których jedyna s. cz. to s. cz. z grupy chemicznej triazole.

Najwięcej do zwalczania sprawców chorób w fazie BBCH 14-18 jest fungicydów zawierających jako s. cz. tebukonazol lub metkonazol, lub protiokonazol. Pozostałe fungicydy to środki o dwóch s. cz. zawierają np. tebukonazol + protiokonazol lub difenokonazol + paklobutrazol, lub difenokonazol + tebukonazol. Substancje z grupy chemicznej triazole przeznaczone są do zwalczania sprawców chorób, ale przy ich pomocy reguluje się też wzrost i pokrój roślin co ma duże znaczenie, bo może poprawić mrozoodporność roślin.

