W pełni hydrauliczny system szybkiej wymiany osprzętu „Smart Attach” firmy Kramer

Niemiecki Kramer zaprezentował właśnie nowy w pełni hydrauliczny system szybkiej wymiany osprzętu. Dzięki niemu przerwy spowodowane zmianą osprzętu mają zostać skrócone do minimum a praca ma być wykonywana z maksymalną wydajnością.

Jak informują przedstawiciele niemieckiego producenta w nowym rozwiązaniu jeszcze mocniej skupiono się na potrzebach klientów. Znana płyta szybkiej wymiany osprzętu firmy Kramer należy do standardowego wyposażenia ładowarek kołowych już od 1963 roku. To sprawdzone mocowanie stanowi podstawę do dalszego rozwoju teraz w pełni hydraulicznego systemu szybkiej wymiany osprzętu „Smart Attach”. Wymiary obu systemów szybkiej wymiany osprzętu są identyczne, dzięki czemu można nadal stosować istniejący osprzęt dodatkowy.

Osprzęt dodatkowy z napędem hydraulicznym może być podłączany do nowego systemu bez wysiadania i wsiadania, ponieważ obwód hydrauliczny jest podłączany automatycznie. W ten sposób osprzęt dodatkowy jest blokowany za pomocą przycisku, za pomocą bezpiecznej obsługi dwoma rękami, oraz sprzęgane hydraulicznie z automatycznym odciążeniem. Zintegrowany w zespole sprzęgającym wskaźnik blokady (zielony) informuje w każdej chwili, czy osprzęt dodatkowy jest prawidłowo i bezpiecznie połączony z maszyną.

W przypadku wszystkich maszyn, które są już wyposażone w nową płytę szybkiej wymiany osprzętu, na wyświetlaczu pojawia się również odpowiednia lampka kontrolna. Szczególną cechą jest jego pełna elastyczność. Z jednej strony można nadal stosować osprzęt dodatkowy bez funkcji hydraulicznej i osprzęt z konwencjonalnym hydraulicznym systemem podłączania. Z drugiej strony, klienci mają również możliwość odpowiedniego doposażenia starego osprzętu dodatkowego lub zastosowania nowego osprzętu dodatkowego, który jest już fabrycznie dostosowany do systemu szybkiej wymiany osprzętu Smart Attach, z dotychczas znaną płytą szybkiej wymiany osprzętu.

Początkowo system ten będzie oferowany jako opcja w dużych maszynach serii 5 oraz w niektórych maszynach serii 8. Oprócz osprzętu dodatkowego już wyposażonego do tego celu, dostępne są również odpowiednie zestawy modernizacyjne, które umożliwiają wyposażenie istniejącego osprzętu w system.