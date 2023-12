Więcej mocy, ale przede wszystkim więcej prędkości. Nowa ładowarka Bobcat L95 – ile kosztuje?

Podczas ostatnich targów Agritechnica Bobcat zaprezentował nową ładowarkę kołową – model L95 z silnikiem o mocy 75 koni mechanicznych. Uzupełnia ona gamę kompaktowych ładowarek amerykańskiego producenta złożoną dotychczas z modeli L75 i L85 o mocach odpowiednio 55 i 68 KM, stając się największym modelem z serii.

Kompaktowe ładowarki kołowe Bobcata z serii L, choć różnią się mocą, są napędzane tym samym silnikiem o pojemności 2,4 litra. Maksymalny udźwig nowego modelu L95 to 3964 kilogramy, a maksymalna wysokość podnoszenia to 3,3 m. Wewnętrzna średnica zawracania L95 wynosi 198,5 cm. Maszyna standardowo wyposażona jest w pompę typu LS o wydajności 75 l/min, jednak można zwiększyć jej wydajność, zamawiając pompę o wydatku aż 102 l/min, a więc podobnie jak w L85.

Choć maszyny są do siebie podobne, to znajdziemy pewne różnice. Bez wątpienia największa dotyczy mobilności. Obydwa modele napędzane są hydrostatycznie i mają dwa zakresy prędkości, jednak o ile L85 może rozpędzić się w zależności od zakresu do maksymalnie 6 i 20 km/h, to L95 może jechać na pierwszym zakresie 25 km/h, zaś na drugim aż 40 km/h. Większy model będzie zatem lepszą propozycją, jeżeli chcemy nim pracować na dużych przestrzeniach, wymagających częstego przemieszczania się.

Kabina to konstrukcja znana z mniejszych modeli, zatem możemy liczyć na dobry komfort, intuicyjną obsługę i solidną jakość wykonania. W kontekście komfortu przydatny okazuje się Automatic Ride Control, czyli system amortyzacji łyżki, który załącza się powyżej pewniej prędkości jazdy maszyny, definiowanej przez operatora.

Ładowarka L95 jest już dostępna w polskiej sieci dystrybucyjnej, a jej cena w podstawowej specyfikacji zaczyna się od nieco poniżej 300 tys. złotych netto.