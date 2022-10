Kramer: Koniec roku pod znakiem nowości

W tym roku firma Kramer ponownie pojawi się na międzynarodowych targach rolniczych. Dla firmy Kramer wydarzenia te będą stały pod znakiem nowości. Odwiedzający mogą oczekiwać w napięciu i oprócz nowości zapoznać się również z szerokim przekrojem portfolio produktów.

Nowa konstrukcja ładowarek teleskopowych Kramer

Ładowarki teleskopowe firmy Kramer z udźwigiem 3 – 5,5 t zostały zmodernizowane, co zostanie przedstawione rolniczej publiczności w listopadzie. Widoczność na obszar roboczy jest decydującym elementem w ładowarce teleskopowej. W połączeniu ze skupieniem na bezpieczeństwie firma Kramer może zapunktować nową konstrukcją maski silnika, co zastosowano w maszynach KT356, KT307, KT357, KT407, KT3610 i KT457. Wynikiem jest możliwie najlepsza widoczność na prawą stronę. Dodatkowo zaktualizowano funkcje takie jak blokada mechanizmu różnicowego i stabilizator obciążenia. Funkcjonalność pojazdów jest więc optymalna w odniesieniu do zastosowań rolniczych, np. w biogazowniach i w stajniach.

Zero emission

Jako pierwszy producent firma Kramer zaprezentowała w roku 2016 pierwszą elektryczną ładowarkę kołową z napędem na wszystkie koła. W tym roku firma Kramer pokaże przyszłego następcę dzisiejszego modelu KL25.5e. Obok elektrycznej ładowarki kołowej firma Kramer przedstawi po raz pierwszy elektryczną ładowarkę teleskopową. Obie maszyny stawiają na najnowszą technologię akumulatora litowo-jonowego, która zapewnia więcej mocy, niezawodności i bezpieczeństwa.

Smart Attach

W celu większej wydajności, skuteczności i bezpieczeństwa Kramer prezentuje innowacyjny rozwój znanej płyty szybkiej wymiany osprzętu do w pełni hydraulicznego systemu szybkiej wymiany osprzętu „Smart Attach”. Tutaj jeszcze mocniej skupiono się na potrzebach klientów i w ten sposób stworzono elementarne i przyszłościowe zalety. Znana płyta szybkiej wymiany osprzętu firmy Kramer należy do standardowego wyposażenia ładowarek kołowych od 1963 roku i do dziś jest absolutnie skutecznym systemem. Sprawdzone mocowanie stanowi podstawę do dalszego rozwoju teraz w pełni hydraulicznego systemu szybkiej wymiany osprzętu „Smart Attach”.

Wymiary obu systemów szybkiej wymiany osprzętu są identyczne, dzięki czemu można nadal stosować istniejący osprzęt dodatkowy. Zwiększone bezpieczeństwo dla operatora, brak wycieków oleju i przede wszystkim oszczędność czasu przy wymianie osprzętu dodatkowego to tylko kilka korzyści, które dzięki systemowi uzyskuje operator.

– Cieszymy się, że ponownie będziemy mogli przedstawić klientom nasze wysokiej jakości rozwiązania podczas spotkań na żywo. Odwiedzający nasze stoisko będą mogli zobaczyć sprawdzone modele, ale przede wszystkim nowości – tak Christian Stryffeler, dyrektor zarządzający Kamer-Werke GmbH, podsumowuje prezentacje podczas targów.

Źródło: Kramer