Ładowarka Kramer KT 407 po liftingu [video]

Minione targi Polagra Premiery były miejscem premiery zmodernizowanych ładowarek Kramer KT 407. Model ten był już w ofercie od kilku lat i firma stwierdziła, że jest to odpowiedni czas na pokazanie ulepszonej wersji.

Ładowarki z serii KT 407 to maszyny charakteryzujące się udźwigiem 4 tony i wysokością podnoszenia 7 m. W tym względzie nic się nie zmieniło, ponieważ największe zmiany zaszły pod maską.

W ładowarkach pracuje silnik Deutz o pojemności 3,6 litra i mocy 136 KM, który spełnia najnowsze normy emisji spalin. Mocno przekonstruowany został układ oczyszczania spalin, dzięki czemu maszyny mogą pochwalić się świetną widocznością na prawą stronę i prawe tylne koło, ponieważ znacząco obniżona została maska silnika.

Kolejną zmianą, którą wprowadzono przy okazji modernizacji układu oczyszczania spalin jest nowy filtr powietrza, który ma obecnie większą powierzchnię a dostęp do niego jest łatwiejszy. Zmianie uległa także konstrukcja chłodnic i obecnie dużo prostszy jest m.in do chłodnicy klimatyzacji, którą można łatwo wysunąć do czyszczenia.

Oprócz tego wprowadzono m.in. nowe błotniki, nowy amortyzator drgań wysięgnika, który wykazywać się ma lepszą skutecznością. Dodatkowo została zoptymalizowana przekładnia, dzięki czemu obecnie ładowarki mogą uzyskiwać większą sprawność przeniesienia napędu.