Kramer stawia na ładowarki elektryczne

W tym roku firma Kramer była ponownie reprezentowana na międzynarodowych targach rolniczych. Wystąpienia targowe upływają pod znakiem zerowej emisji, gdyż zwiedzającym zaprezentowano jednocześnie dwie nowe maszyny elektryczne.

Zerowa emisja – czas na czyste powietrze

Innowacje w sektorze zerowej emisji: w 2016 roku Kramer jako pierwszy producent wprowadził na rynek ładowarkę elektryczną, która zdobyła wiele nagród za innowacyjność. W tym roku Kramer pokazuje następcę udanego modelu – nowy KL25.5e. Największa ładowarka z napędem elektrycznym w ofercie Kramera jest wyposażona w 96-woltowy akumulator litowo-jonowy zapewniający czas pracy do 4 godzin bez ładowania pośredniego. Z punktu widzenia wzornictwa elektryczna ładowarka kołowa przekonuje do siebie spłaszczoną konstrukcją pokrywy akumulatora, zapewniającą optymalną widoczność do tyłu. Niezależnie od e-technologii, ładowarka oferuje kompaktowe wymiary przy zachowaniu optymalnych wartości wydajności w układaniu w stosy i pracy z łyżką. Przy udźwigu 1 750 kg i ciężarze roboczym 3 800 kg ładowarka kołowa w niczym nie ustępuje swojemu odpowiednikowi z silnikiem diesla.

Drugą atrakcją o zerowej emisji jest ultrakompaktowa, elektryczna ładowarka teleskopowa KT144e. Również tutaj zainstalowano 96-woltową technologię litowo-jonową. Przy swoich wymiarach, wysokości poniżej 2 metrów i szerokości około 1,60 metra, a także maksymalnej masie roboczej 3 250 kg, osiąga niezwykłe parametry w zakresie wydajności. Zarówno wydajność, mobilność w terenie, jak i łatwość obsługi odpowiadają charakterystyce konwencjonalnej ładowarki teleskopowej Kramer KT144 z silnikiem diesla. Ogólna wydajność pojazdu przewyższa nawet wydajność modelu spalinowego: dzięki silnikowi elektrycznemu moc jest szybko dostępna w napędzie jezdnym i dla wysięgnika. Maksymalna prędkość jazdy e-ładowarki teleskopowej wynosi 25 km/h. Dla tego modelu dostępny jest akumulator o pojemności 18 kWh lub 28 kWh.

Temat ładowania został w przypadku obu maszyn bardzo dobrze przemyślany. Nie tylko znacznie zwiększono pojemność ładowania ładowarki pokładowej, ale przede wszystkim dużą wagę przywiązano do lepszego dostępu do wtyczki ładowania. Jednolita obsługa wszystkich produktów była równie ważna jak integracja znanej z branży motoryzacyjnej, znormalizowanej wtyczki typu 2. W przyszłości nie będzie więc miało znaczenia, czy ładowanie odbywa się z konwencjonalnego gniazda domowego, gniazda przemysłowego, ładowarki zewnętrznej czy publicznego punktu ładowania. “Zero emisji coraz częściej znajduje się w centrum uwagi w rolnictwie. Ze względu na malejące lub stagnujące taryfy gwarantowane, wykorzystanie własnej energii elektrycznej stało się bardziej atrakcyjne. Ale niska emisja hałasu odgrywa również ważną rolę, gdy myślimy na przykład o gospodarstwach hodowlanych lub rekreacyjnych “, wyjaśnia Christian Stryffeler, dyrektor zarządzający Kramer-Werke GmbH.

Nowa konstrukcja ładowarek teleskopowych

Seria ładowarek teleskopowych o udźwigu od 3 – 5,5 tony doczekała się liftingu, który po raz pierwszy pokazany został podczas targów SIMA, EIMA i EuroTier. Optymalna widoczność obszaru roboczego jest kluczowym elementem w ładowarkach teleskopowych. W połączeniu z naciskiem na bezpieczeństwo, Kramer może pochwalić się nową konstrukcją maski silnika, która jest stosowana w maszynach KT356, KT307, KT357, KT3610, KT407 i KT457.

W rezultacie otrzymujemy najlepszy możliwy widok prawej strony. Ponadto zaktualizowano takie elementy jak blokada mechanizmu różnicowego i stabilizator ładunku. Pozostałe innowacje, takie jak optymalizacja napędu ecospeedPRO dla dużych modeli od KT457-KT559, czy mechaniczna 100% blokada mechanizmu różnicowego w przedniej osi, również oferują klientom znaczącą wartość dodaną. Funkcjonalność pojazdów jest więc optymalna w odniesieniu do zastosowań rolniczych, np. w biogazowniach i w stajniach.

Smart Attach – w pełni hydrauliczne szybkozłącze osprzętu

Dzięki funkcji Smart Attach osprzęt z dodatkowymi funkcjami hydraulicznymi, taki jak zamiatarka lub łyżka z chwytakiem do kiszonki, może być zaczepiony i odczepiony w ciągu kilku sekund bez konieczności opuszczania kabiny. Trzeci obwód sterowania, który wcześniej musiał być podłączony ręcznie za pomocą dodatkowych węży hydraulicznych, dzięki Smart Attach jest automatycznie podłączany do oprzyrządowania zaczepianego poprzez sworznie blokujące szybkozłącza. Dzięki temu uzyskuje się znaczną oszczędność czasu, wynoszącą około 2,5 minuty na jeden proces sprzęgania. Przy 10 zmianach osprzętu na dzień roboczy i stawce godzinowej 30 €, rocznie oszczędza się 90 godzin lub prawie 3.000 €. Obsługa szybkozłącza pozostaje tak samo prosta jak zwykle, a operator nie potrzebuje żadnych instrukcji. Cechą szczególną systemu Kramer jest to, że istniejące osprzęty można łączyć z szybkozłączem Smart Attach lub osprzęty Smart Attach, można sprzęgać z istniejącymi maszynami, co oznacza pełną elastyczność. Dostępny jest również zestaw modernizacyjny dla istniejących osprzętów hydraulicznych Kramer. Dodatkowo w połączeniu z oryginalnym osprzętem Kramer dostarczana jest deklaracja zgodności CE.

“Międzynarodowe targi rolnicze takie jak SIMA, EIMA i EuroTier są dla nas zawsze atrakcją, ale w tym roku szczególnie cieszymy się, że będziemy mogli osobiście zaprezentować produkty Kramer, a zwłaszcza nowości, naszym odwiedzającym” – podsumowuje Christian Stryffeler.

Źródło: Kramer