“Uważam, że to dobry kierunek”. Siekierski o przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej

Wczoraj gościem programu Tydzień był zaprzysiężony w zeszłym tygodniu nowy minister rolnictwa Czasław Siekierski. Polityka pytano m.in. o najważniejsze wyzwania dla polskiego rolnictwa oraz rozpoczęcie procesu negocjacyjnego pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską.

Minister Siekierski odniósł się wczoraj do swojej pracy w resorcie rolnictwa jeszcze przed akcesją.

– Jestem “pełnym” ministrem i zadania, które były ponad 20 lat temu, były bardziej sprecyzowane. Dzisiaj mamy sytuację wyjątkowo trudną, dlatego że jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, wspólnego rynku i to co się dzieje jeśli chodzi o nadmierny napływ produktów rolnych z Ukrainy, problemy związane z opłacalnością wpływają na obecną sytuację. Problemów nie brakuje. Można powiedzieć, że mamy taką sytuację, że Ukraina formalnie nie jest w Unii, ale jest w ujęciu gospodarczym, rynkowym, bo ma otwarty rynek rynek – mówił Siekierski.

Minister odniósł się także do rozpoczętych negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą.

– Uważam, że to jest dobry kierunek, nie tylko chodzi o pomoc dla Ukrainy, ale przede wszystkim o to, że dziś Ukraina eksportuje na polski, europejski rynek towary bez obowiązku wymogu przestrzegania wysokich standardów produkcji jakie są w Unii Europejskiej. Kiedy Ukraina wejdzie do Unii, zostanie w ramach negocjacji opracowany cały system regulacji, które nie obowiązywały Ukrainy, a więc poprawi się konkurencyjność rolnictwa polskiego wobec rolnictwa ukraińskiego – stwierdził.

Minister dodał, że problem importu zbóż z Ukrainy jest coraz bardziej zauważalny także na zachodzie Europy i budzi tam coraz większe niepokoje wśród rolników.

Wczorajszy wywiad z ministrem Siekierskim można znaleźć na Agrobiznes.tvp.pl.