Ustawa o PIORiN w Senacie RP

W dniach 1‒3 czerwca 2020 roku odbędzie się 11. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przygotowany przez Rząd RP projekt ustawy wprowadza przepisy unijnego rozporządzenia, dotyczącego udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Unia Europejska zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia organu notyfikującego (minister właściwy ds. gospodarki) i do monitorowania jednostek notyfikowanych (Polskie Centrum Akredytacji).

Ponadto nowelizacja przewiduje, że od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, co ma ograniczyć emisję amoniaku do atmosfery. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów będzie sprawować Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.