Porozumienie ponad podziałami – Senat popiera zakaz dla ukraińskiego zboża

Na stronie Senatu RP zamieszczone zostało podsumowanie obrad komisji senackich w dniu 29 sierpnia. Dowiadujemy się z nich, że senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparła stanowisko Rządu RP w sprawie przedłużenia zakazu importu zbóż z Ukrainy do Polski i krajów przygranicznych co najmniej do końca 2023 r.

W ocenie senatorów niekontrolowany napływ zboża pochodzącego z Ukrainy zdestabilizował sytuację na rynku zboża w Polsce, a niskie ceny w skupie, zapełnione magazyny powodowały, że polscy rolnicy nie byli w stanie konkurować z tanim surowcem z Ukrainy. Zdaniem Komisji Rolnictwa główny koszt przekierowania części eksportu ukraińskich zbóż z tradycyjnych szlaków przez porty na Morzu Czarnym na drogę lądową poniosły kraje przygraniczne, w tym Polska, a UE nie zrekompensowała w pełni poniesionych strat. Senatorowie uważają, że pomoc Ukrainie jest konieczna, ale nie może się odbywać kosztem polskich rolników, musi też być rozłożona sprawiedliwie pomiędzy państwa członkowskie UE. W ocenie członków Komisji “korytarze solidarnościowe” powinny opierać się na rozbudowie koniecznej infrastruktury służącej przewożeniu towarów do innych krajów europejskich oraz państw trzecich obecnie i w perspektywie przyjęcia Ukrainy do UE. Za słuszną senatorowie uznają propozycję dopłaty ze środków unijnych do transportu ukraińskiego zboża do portów europejskich. Przypominają też, że Polska deklaruje pomoc w tranzycie, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.