Unijna pszenica nie była tak droga od prawie 9 lat. W piątek osiągnęła ponad 1260 zł/t

W piątek zanotowano najwyższą cenę unijnej pszenicy od listopada 2012 roku. Jej cena “podskoczyła o niemal 5 euro/t, osiągając 276 euro/t, zatem biorąc pod uwagę piątkowy kurs europejskiej waluty (4,577) daje to 1263,2 zł.

Notowania pszenicy rosły w Paryżu w piątek najmocniej, bo o 2,03 proc. Wzrosła również cena kukurydzy o 1,97 proc. do 245,75 euro, co daje 1124,79 zł oraz rzepaku o 1,89 proc. do 672,5 euro/t, co daje 3078,03 zł/t.

Nieco niższe wzrosty notowano za oceanem, jednak tam najmocniej wzrosłą cena kukurydzy i pszenicy, odpowiednio o 1,74 proc. i 1,28 proc.

– Silny popyt eksportowy na unijne zboża (tanie euro) i mocno opóźnione zbiory kukurydzy sprzyjają wzrostom cen obu notowanych w Paryżu zbóż. Rzepak korzysta z napiętego w tym roku światowego bilansu (fatalne zbiory w Kanadzie) i z rekordowo wysokich cen paliw. Wzrosty w Paryżu wspierane były przez odbicie notowań za oceanem po przecenie wywołanej miesięcznym raportem USDA (z 12.10.2021), który zwiększył podaż i zapasy kukurydzy i soi w USA oraz w skali globalnej. Przypominam, że dla pszenicy zaktualizowane prognozy były prowzrostowe, gdyż pokazały dalszy spadek produkcji (głównie w USA i Kanadzie) i światowych zapasów – tłumaczy Andrzej Bąk z serwisu e-WGT.