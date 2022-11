Umowa zbożowa przedłużona. Spadek cen zbóż na giełdach

Jak informuje Reuter, umowa zbożowa została dziś przedłużona na kolejne 120 dni. Poinformował o tym sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres.

– Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie wszystkich stron dotyczące kontynuacji inicjatywy zbożowej Morza Czarnego w celu ułatwienia bezpiecznej żeglugi eksportu zboża, żywności i nawozów z Ukrainy – powiedział w czwartkowym oświadczeniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

ONZ i Ukraina zabiegały o przedłużenie umowy na dłuższy okres, jednak jak widać, strona rosyjska nie przychyliła się do tych oczekiwań. Gutteres poinformował, że ONZ jest zaangażowana w usuwanie przeszkód w eksporcie rosyjskich żywności i nawozów, jednak jak na razie brak informacji o planach uruchomienia rurociągu transportującego rosyjski amoniak przez Ukrainę do portu na Morzu Czarnym.

Rynki zareagowały na wieść o przedłużeniu umowy spadkami; na Matifie cena pszenicy ok. godziny 11.20 wynosiła 315,75 EUR/t, co oznacza spadek o 1,25 proc. Większe spadki odnotowano na CBoT, bo przekroczyły one 2 proc. Przedłużenie umowy tylko o 120 dni gwarantuje jednak niepewność na rynkach zbóż.