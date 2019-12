Udany rok na rynku rolniczych przyczep

Bieżący rok będzie można zaliczyć na rynku przyczep rolniczych do udanych. W ciągu 11 miesięcy wydano tablice do 4952 przyczep, co w ocenie agencji Martin & Jacob, monitorującej rynek rolniczy oznacza ponad 7-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W listopadzie 2019 wydano tablice rejestracyjne dla 365 nowych przyczep rolniczych. To o 12,65% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najpopularniejsze na rynku były przyczepy marki Pronar. W listopadzie zarejestrowano ich 146. Na drugim miejscu znalazły się przyczepy marki Metal-Fach. Zarejestrowano ich 52. Trzecią najpopularniejszą marką okazał się Metaltech. Producent z Mirosławca odnotował w listopadzie 35 rejestracji nowych przyczep – o 9% więcej niż w październiku i 133% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według agencji Martin & Jacob w listopadzie najczęściej decydowano się na przyczepy o tonażu 10-13t. Wydano tablice do 89 konstrukcji tego typu. Drugim najpopularniejszym tonażem, podobnie jak miesiąc wcześniej, okazało się 13-17t. Zarejestrowano 57 przyczep o takim tonażu. Trzecią najczęściej wybieraną grupą tonażową były przyczepy o ładowności 5-6t. Zarejestrowano ich 42.

– Najwięcej nowych przyczep trafiło na Lubelszczyznę. Wydano tam tablice do 41 pojazdów – to o 31% mniej niż w październiku. Lubelski rynek wzrósł jednak o 11% w porównaniu do listopada ubiegłego roku. Druga lokata – z niemal identycznym wynikiem – przypadła Podlasiu. Rejestracja 40 przyczep przełożyła się tam na 8-procentowy wzrost w stosunku do października. Podlaski rynek przyczep zmniejszył się jednak o 7% w porównaniu do listopada 2018. Czołówkę zamknęła Wielkopolska z 35 zarejestrowanymi przyczepami. Oznacza to 6-procentowy wzrost w skali miesięcznej oraz spadek o 29% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – informuje Tomasz Rybak z Agencji Martin & Jacob.

Źródło: Martin & Jacob

Opracował: Samuel Skrzysz