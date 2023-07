Przyczepa do zboża. Jaką wybrać?

Pewnie nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale przyczepa jest najstarszym mobilnym sprzętem rolniczym w historii ludzkości. Już tysiące lat temu wykorzystywano przyczepy do transportu płodów rolnych czy inwentarza. Jednak dziś przyczepy rolnicze to skomplikowane maszyny nafaszerowane technologią materiałową po same burty. Rodzajów przyczep jest na rynku tyle, że ich zakup musi być przemyślany.

Pewnie jeszcze niektórzy pamiętają z wiejskich wakacji w dzieciństwie drewniane przyczepy ciągnięte przez konie. Ich klinowy kształt i wyjmowane burty stanowiły o ich uniwersalności. Jednak postęp polskiego rolnictwa w latach 70. spowodował masową traktoryzację gospodarstw, w związku z czym takie konne przyczepy odeszły do lamusa. Zastąpiły je znakomite przyczepy serii “D” z Autosana, które na lata wyznaczyły kierunek rozwoju takich konstrukcji. Okazały się one tak dobre, że do dziś są poszukiwane na rynku wtórnym niemal niezależnie od ich stanu technicznego.

Dziś przyczepy rolnicze to nadal niezastąpiony sprzęt w naszych gospodarstwach, a zapotrzebowanie na nie nie maleje. Co istotne, w Polsce mamy kilku cenionych producentów specjalizujących się w przyczepach rolniczych, a ich wyroby eksportowane są do wielu krajów. Od lat przyczepy polskich firm: Pronar, Metal-Fach, Metaltech, Wielton, czy kontynuujący w nowoczesny sposób tradycję Autosana Zasław, królują na polskich polach.

Przyczepa do zboża – zanim wybierzesz

Wybierając przyczepę do zboża, jaką użytkować będziemy we własnym gospodarstwie, warto zastanowić się przed zakupem nad kilkoma charakterystycznymi cechami jej budowy. Analizując je, przyjrzyjmy się własnemu gospodarstwu, wielkości jego podwórka, rodzajowi ziemi na polu czy nawet wielkości ciągnika, z jakim przyczepa będzie współpracować. Dlaczego? Bo przyczepa przyczepie nierówna i okazuje się, że jest ich kilka rodzajów różniących się budową.

– Przyczepa dwuosiowa to niemal klasyka gatunku. Do dziś najpopularniejsza, najbardziej uniwersalna i bijąca rekordy sprzedaży. Jej zalety zauważymy natychmiast w ciasnych obejściach gospodarskich, gdzie jej konstrukcja ułatwia manewrowanie. Każda z jej osi ma niezależne zawieszenie i tym samym nie ciąży na zaczep ciągnika. Jest także łatwa w podpięciu i obsłudze. Problemów może nastręczać manewrowanie do tyłu, którego trzeba się nauczyć.

– Przyczepa typu tandem to rodzaj konstrukcji, którą charakteryzują dwie cechy: położenie kół jedno za drugim (dwa lub trzy w jednym śladzie) oraz częściowe przekazanie masy przyczepy poprzez zaczep na ciągnik. Jej budowa pozwala na sporo większą ładowność i stosunkowo łatwe manewry. Ze względu na swoją konstrukcję wymaga jednak większych ciągników, którym oddaje na tylną oś część nacisku ładunku.

– Przyczepa skorupowa. Choć osadzana zazwyczaj na podwoziu typu tandem (choć są oczywiście i jednoosiowe), nieco się od niej różni. Zwana też jest czasem “wanną”, a ze względu na jednolitą budowę wewnętrzną ułatwia transport materiałów jak ziemia, obornik, kruszywa, piach czy nawet wapno. Zrzut następuje przez zazwyczaj hydraulicznie otwieraną tylną klapę. Choć tego typu przyczepy są nieco mniej uniwersalne, posiadają sporą ładowność.

Opisane powyżej w dużym skrócie trzy rodzaje najczęściej spotykanych w rolnictwie przyczep to tylko część z szerokiego wachlarza produktów dostępnych na naszym rynku. Poszukując przyczepy do transportu zboża, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w naszym przypadku będzie to tylko zboże. Może jednak przyda się bardziej uniwersalna przyczepa pozwalająca na transport wielu materiałów czy rolniczych produktów?

Oczywiście to nie koniec pytań, jakie można sobie zadać, zastanawiając się nad nową przyczepą. Kwestia ciągnika, jego mocy i wytrzymałości zaczepu czy obciążenia stanowi tu pierwszy klucz wyboru. Wielkość podwórka i możliwości nawracania zestawem także, a jeszcze nie wspomnieliśmy o sporej rozpiętości ładowności przyczep, co ma także związek z możliwościami ciągnika. Wybór musi więc być dopasowany do możliwości naszego gospodarstwa i jego warunków.

Przyczepy do zboża – kupując, wytarguj opcje

Zakup nowej przyczepy to dość spory wydatek. Ceny oczywiście zależą od rodzaju i budowy przyczepy, a nawet jej producenta – jeśli porównujemy bliźniacze konstrukcje. Jednak każdy z producentów oferuje pakiet opcji, z którego warto skorzystać, a czasem wytargować.

A co warto dokupić? Tu lista opcjonalnego wyposażenia może być długa i oczywiście zależna od typu przyczepy. Jednak jest kilka rzeczy, które mogą się przydać w codziennym użytkowaniu w gospodarstwie.

– Plandeka ze stelażem – sznurowana lub rolowana.

– Postojowy hamulec ręczny.

– Nadstawki burt.

– Rynna zsypowa.

– Koło zapasowe.

Oczywiście lista opcji może być o wiele dłuższa, łącznie z lakierowaniem nadwozia na indywidualnie dobrany kolor oraz wzmocnionym ogumieniem w innym niż standardowy rozmiarze. Jak zatem widzimy, warto przemyśleć wyposażenie opcjonalne, które może być użyteczne.