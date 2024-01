Ursus nadal produkuje. I zwiększa udziały w rynku

Czy wiecie, że można dziś kupić całkiem nowy sprzęt rolniczy marki Ursus? I choć nie pochodzi on już z warszawskich zakładów, to trzeba przyznać, że nadal marka ta jest dostępna w sprzedaży w Polsce.

Tak, to wcale nie żart, bo dla zagorzałych fanów Ursusa mamy dobrą wiadomość – można kupić prasę zwijającą, przyczepę, a nawet jak bardzo chcecie to i ciągnik z logiem tego zacnego producenta. I nie chodzi tu o przypadek, gdy logo można nalepić byle na co i byle gdzie, bo sprzęt jest nader ciekawy. Najważniejsze też, że dostępny.

Zaczniemy od ciągnika Ursus C-3130, bo choć trzeba przyznać, że konstrukcja tego modelu ma raczej tureckie pochodzenie, to należy uczciwie podkreślić, że niczego mu nie brakuje. Model ten wywodzi się z marki Armatrac, którą wchłonął inny turecki producent Basak.

Ciągnik URSUS C-3130 Comfort pod maską kryje czterocylindrowy silnik Deutz o mocy 125 KM oraz przekładnię ZF 16 x 16. Na pokładzie znajdziemy bogate wyposażenie standardowe: wygodne siedzisko pomocnika operatora, amortyzację pneumatyczną kabiny czy pneumatyczny fotel. Są też elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne, cztery pary hydrauliki zewnętrznej, hydrauliczne cięgło centralne, obciążniki tył 4 x 50 kg, zaczep automatyczny oraz kamera cofania. Całkiem nowocześnie.

Ursus z Dobrego Miasta

Choć Ursus C-3130 pochodzi z ciepłej Turcji, nie znaczy to, że w maszynach rolniczych nie znajdziemy polskiego akcentu. W Dobrym Mieście pod Olsztynem produkowane są prasy rolujące Ursus Z-543/A. Model ten może służyć do zbiorów podsuszonej zielonki o wilgotności od 40 do 60% z przeznaczeniem na sianokiszonkę, jak i słomy o wilgotności do 25%. Wymiary bel to 1200 x 1200 mm, a masa zależy oczywiście od zbieranej treści i może wynieść nawet 1000 kg dla zielonki przy wydajności 20-35 bel na godzinę. Minimalna moc ciągnika wynosi 48 KM.

Ursus i jego przyczepy

Jak zapewne wiecie, fabryka w Dobrym Mieście produkuje także całą gamę przyczep rolniczych, budowlanych czy komunalnych i trzeba przyznać, że mają one wzięcie. Przyczepy Ursus serii D-600, T-040 czy T-080 widzimy często na naszych polach i drogach. Dodatkowo zainteresowaniem cieszą się ciężkie przyczepy serii Ursus ST-600 o ładowności ponad 13 ton.

Widać więc, że mimo zawirowań sprzęt marki Ursus nadal trafia na polską wieś i nie są to odosobnione przypadki; mało tego, wg danych CEPiK-u Ursus zwiększył udział w rynku przyczep w 2023 względem roku 2022 do 1,5% zwiększając sprzedaż z 37 do 91 sztuk.

Jeśli macie jakiś sprzęt Ursusa, który kupiliście w ostatnich latach, podzielcie się tym z nami, wpisując w komentarzach, jaki to model.