To był czarny tydzień dla notowań cen pszenicy; ceny mocno spadły 03.06.2022

Piątek 3 czerwca, zakończyła się ostatnia w tym tygodniu sesja notowań na paryskiej giełdzie Matif. Poza wczorajszym bardzo lekkim odbiciem nie był on sprzyjający dla plantatorów zbóż. Pocieszający jest dla nich fakt, że spada ona z rekordowych poziomów, więc generalnie cały czas źle nie jest…

Kończący się dziś tydzień obfitował w spadki cen pszenicy i kukurydzy. Dzisiaj było podobnie; pszenica w kontraktach na nowe zbiory straciła 1,11 proc., co dało ostatecznie cenę 378,25 EUR/t co oznacza, że w relacji tygodniowej straciła aż 36,5 EUR/t.

W przypadku kukurydzy dzisiejszy spadek ceny ziarna ze starych zbiorów wyniósł 0,46 proc., co dało cenę 327,5 EUR/t. Wartość kontraktów na nowe zbiory spadła o 0,83 proc., co dało cenę 326,75 EUR/t. Daje to spadek wartości starego ziarna na poziomie 24,75 EUR/t.

– Przedstawiciele ONZ i rosyjskiego rządu spotkali się w Moskwie, aby porozmawiać o ukraińskim eksporcie zboża. Mówi się o konstruktywnych rozmowach i oczekuje się porozumienia. Oznacza to zarówno ukraiński eksport zboża, jak i eksport z Rosji zboża i nawozów. W trakcie rozmów Rosja zgodziła się na opuszczenie ukraińskich portów przez statki przewożące zboże. Według Interfax statki mogą opuścić porty „korytarzami humanitarnymi”, a Rosja zagwarantuje im bezpieczeństwo – informuje serwis Kaack.

Sporo staniał rzepak, bo o 2,7 proc. do 775,25 EUR/t, co oznacza spadek w relacji tygodniowej o 50 EUR/t.