Tąpnięcie cen rzepaku; rzepak najtańszy od 15 miesięcy. Czarna passa na rynku zbóż trwa

Wtorkowa sesja na giełdzie Matif zakończyła się przecenami, jednak z całej grupy zdecydowanie wyróżnił się rzepak, którego cena spadła o 14,5 euro za tonę do 528,25 EUR/t. To cena najniższa od 30 listopada 2021 roku.

– Przyczyną silnego spadku mogło być to, że inwestorzy instytucjonalni, m.in. fundusze surowcowe, zamknęli swoje pozycje pod koniec miesiąca – informuje serwis Kaack.

Spadła także cena soi na CBoT – o 27,75 centów za buszel do 1490,5 centa za buszel (518 EUR/t).

Cena pszenicy spadła o 3,25 EUR/t do 274,25 EUR/t. To ósma z ostatnich 10. sesji, kiedy cena pszenicy spada. Tu kluczowe znaczenie ma ciągle podaż z regionu Morza Czarnego; turecki przetarg na 790 tys. ton pszenicy prawdopodobnie wygrały Rosja i Ukraina. Poprawiają się warunki pogodowe w USA, co wywarło presję spadkową na ceny za oceanem; kontrakty marcowe straciły na wartości 4,5 centów za buszel osiągając 691,5 ct/bu (249 EUR/t).

Kukurydza straciła wczoraj najmniej, bo 0,25 EUR/t, kończąc sesję z ceną 279,25 EUR/t. Na południu USA rozpoczęto już zasiewy kukurydzy. Amerykańskie tempo eksportu jest nadal bardzo niskie; do 26 lutego wysłano tylko 14,4 mln ton kukurydzy, czyli o prawie 9 mln ton mniej niż rok temu. W Chicago cena spadła o 13,25 ct do 629,5 ct/bu (234 EUR/t); jest to najniższy poziom od 18 sierpnia 2022 r.