Syngenta Polska przedłuża współpracę z Mirosławem Jabłońskim na sezon 2021

Początek roku to czas ofensywy marketingowej klubów, sponsorów oraz zawodników żużlowych. Po podsumowaniu dość ciekawego, a zarazem trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020 oraz ustaleniu planów na nowy sezon, firma Syngenta Polska oraz Mirosław Jabłoński postanowili kontynuować współpracę sponsoringową w 2021 roku.

– Pod koniec 2019 roku jako pierwsza firma rolnicza w Polsce podjęliśmy współpracę z zawodnikiem żużlowym, tworząc nową jakość w rolniczych spotach reklamowych i jednocześnie wspierając polski sport. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jak dużo zmian i wyzwań przeniesie rok 2020, takich jak np. konieczność zastąpienia kontaktów osobistych wirtualnymi czy organizacja zawodów sportowych bez udziału kibiców. Dzięki transmisjom telewizyjnym i internetowym mecze żużlowe na żywo zaczęły docierać do jeszcze większej liczby osób, co przełożyło się z kolei na większą rozpoznawalność naszej marki oraz produktów Turbo Pak i Maxim® Power. Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Mirosławem Jabłońskim, pragniemy ją kontynuować i życzymy naszemu zawodnikowi wielu sukcesów w nadchodzącym sezonie – mówi Marek Łuczak, prezes firmy Syngenta Polska.

Warto dodać, że w tym sezonie Jabłoński, wychowanek GTM Start Gniezno, po roku nieobecności wraca do swojego macierzystego klubu z ambicją bycia kluczowym zawodnikiem drużyny. Wsparcie sponsora da mu bez wątpienia większe możliwości w kwestii doboru sprzętu i zapewni komfort w przygotowaniu się do sezonu.

– Bardzo się cieszę, że obie strony oceniają tę współpracę bardzo dobrze i mam nadzieję, że to tylko początek naszej wspólnej przygody. Chciałbym skierować słowa uznania i podziękowania dla całej firmy, dzięki jej wsparciu mogę pozwolić sobie na nowe inwestycje w sprzęt i rozwijać umiejętności swoje i Mateusza. Co do planów na ten rok to liczę, że przed nami normalny sezon żużlowy i że będzie można skutecznie pokazać się w eliminacjach do mistrzostw Polski i innych zawodach indywidualnych. Szczerze powiem: nie wróciłem do GTM Startu Gniezno by walczyć o miejsce w składzie, tylko by być filarem tej drużyny. Mam nadzieję, że przy wsparciu firmy Syngenta Polska uda mi się tego dokonać – komentuje Mirosław Jabłoński

W tym roku ojciec i syn wspólnie będą zdawać licencję żużlową na motocyklach o pojemności 500 cc, dzięki czemu Mateusz będzie mógł wystartować w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów.