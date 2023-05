Coraz cieplej i bardziej sucho – czy skracać dokłosie? Sprawdzamy stan upraw w kraju 20-26.05.2023 – co mówi InfoPole #10

Warunki nasłonecznienia sprzyjają efektywnemu działaniu preparatów regulacyjnych, dlatego można obniżyć ich dawki. Wraz ze wzrostem temperatur rośnie też aktywność szkodników. Sprawdzamy stan upraw w kraju, co mówi Raport infoPole o kondycji zbóż ozimych, rzepaku ozimego i upraw jarych za okres od 20 do 26 maja br.

Stan plantacji rzepaku ozimego

Rzepak wchodzi w fazę zawiązywania łuszczyn. Na większości plantacji zakończono zabiegi związane z ochroną rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. W częściach kraju, gdzie plantacje rzepaku ozimego są jeszcze w pełni kwitnienia można zastosować preparat Treso (od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku 61-69 BBCH). Ponadto eksperci z firmy polecają także Amistar Gold Max (azoksystrobina z difenokonazolem). Na plantacjach silnie zagęszczonych, na których obserwowane jest wysokie porażenie przez Botrytis spp., sprawcę szarej pleśni firma poleca Amistar 250 SC.

Pogoda w ostatnim tygodniu sprawiła, że zmniejszyła się wilgoć i tym samym obniżyła się presja chorób rzepaku. Aczkolwiek zagrożenie ze strony suchej zgnilizny kapustnych oraz szarej pleśni przenosi się z liści na pędy oraz nadchodzi zagrożenie zgnilizną twardzikową. W mniejszym niż dotąd nasileniu występują objawy cylindrosporiozy, wertycyliozy czy czerni krzyżowych.

Wzrasta liczebność szkodników: chowacza podobnika, pryszczarka kapustnika. W przypadku przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości szkodników należy wykonać zabieg insektycydowy, np. preparatem Karate Zeon.

Orientacyjne progi szkodliwości wybranych szkodników rzepaku

Chowacz podobnik – 4 chrząszcze na 25 roślinach

Mszyca kapuściana – 2 kolonie na 1 m2 na brzegu pola

Pryszczarek kapustnik – 1 owad dorosły na 4 rośliny

Niestety na części plantacji obserwujemy większe niż zwykle uszkodzenia łodyg spowodowane żerowaniem larw chowacza czterozębnego oraz brukwiaczka, co jest spowodowane długotrwałym i nierównomiernym wylotem tych szkodników przy bardzo zmiennej pogodzie, przez co trudno było wykonać terminowy zabieg zwalczania. Takie rośliny będą szybciej zamierać i dojrzewać z powodu uszkodzeń.

Stan plantacji pszenicy ozimej

Pszenica ozima, w zależności od regionu, znajduje się w fazie końca strzelania w źdźbło oraz na początku rozwoju kłosa. Jeszcze nie wszędzie widoczny, ale od dłuższego czasu wyczuwalny kwiatostan, schowany w pochwie liścia flagowego, jest niemal wykształcony i przygotowany do wysunięcia.

Wraz z pojawieniem się kłosa, pszenica ozima będzie już miała zapylone kwiatki w kłoskach i zacznie się okres nalewania ziarna. Dlatego jest to dobry moment na dokarmianie i ochronę liści: podflagowego i flagowego, gdyż one w dużej mierze decydują o całokształcie tego co zbierzemy w plonie ziarna.

W plantacjach pszenicy ozimej nadal utrzymuje się mączniak prawdziwy zbóż i traw oraz septorioza liści i plew. Ponadto sporadycznie, w niewielkim nasileniu widoczne są objawy łamliwości źdźbła, fuzaryjnej zgorzeli źdźbła oraz brunatnej plamistości liści.

Ochrona w terminie T-2, w okresie liścia flagowego powinna być uzależniona od presji chorób w danym regionie, na co głównie wpływają warunki pogodowe. Pod uwagę brać trzeba także czas jaki minął od wykonania zabiegu w okresie początku strzelania w źdźbło (T-1). Tu należy pamiętać, że większość preparatów stosowanych w terminie T-1 działa w roślinie około 3 (maksymalnie 4) tygodnie. W związku z czym nie należy ponad ten okres opóźniać wykonania zabiegu na T-2, aby nie stworzyć okna terminowego, gdzie może nastąpić infekcja patogenna.

Tam, gdzie zabiegu w terminie T-2 jeszcze nie przeprowadzono, biorąc pod uwagę panujące warunki pogodowe oraz terminem wykonania pierwszego zabiegu (jak również na większości upraw wykształcony liść flagowy), należy podjąć decyzję o jego wykonaniu. Syngenta do ochrony górnych liści zaleca preparat Elatus Era, który zabezpiecza je przed najważniejszymi chorobami: septoriozą paskowaną liści i plew, brunatną plamistością liści (DTR), rdzami czy fuzariozą kłosów. Zabieg na ochronę górnych liści powinniśmy wykonać w BBCH 37 -39 (liścia flagowego).

W cieplejszych regionach kraju pszenica ozima wchodzi w fazę kłoszenia (fazy BBCH 40 i dalej), co za tym idzie konieczna jest ochrona kłosa przed fuzariozami czy septoriozą plew. W przypadku pszenicy ozimej taki zabieg powinniśmy wykonać w trakcie kłoszenia się zboża używając preparatów zawierających metkonazol, protiokonazol czy tebukonazol.

Regulacja dokłosia

Warunki nasłonecznienia sprzyjają efektywnemu działaniu preparatów regulacyjnych, z tego powodu można obniżyć dawki o 20-30 proc. Ostateczną faza, do której możemy zastosować zabieg skracający dokłosie jest moment pojawiania się kłosa – faza BBCH 49.

Nieco cieplejsze warunki przekładają się na zwiększoną aktywność populacji mszyc w łanie. Pojawiają się również pierwsze larwy skrzypionek zbożowych. W przypadku gwałtownego wzrostu liczebności tych szkodników warto rozważyć zastosowanie preparatu insektycydowego, szczególnie w momencie wykonywania innych zabiegów redukując koszty samego wykonywania oprysku.

Wzrastająca temperatura oraz deficyt wody w glebie to warunki stresowe dla roślin pszenicy, które mogą ograniczać plony. W celu ograniczenia objawów stresu przed jego wystąpieniem eksperci Syngenta polecają preparat Quantis. Jest to nawóz organiczny, biostymulator będący efektem fermentacji melasy z trzciny cukrowej i drożdży, wzbogacony potasem i wapniem. Preparat pozwala utrzymać prawidłową pracę aparatów szparkowych i poziom transpiracji. Pozwala roślinom szybciej zregenerować się po wystąpieniu stresu.

Stan plantacji zbóż jarych

Rozwój zbóż jarych jest bardzo zróżnicowany, od krzewienia do początku strzelania w źdźbło. Nadal obserwuje się dość małą presje agrofagów w tych zasiewach. W fazie strzelania w źdźbło w jarych wykonujemy zabiegi ochrony przed chorobami. W celu zabezpieczenia plantacji możemy zastosować preparaty Tern 750 EC i Amistar 250 SC oraz dodatek s.cz. protiokonazol.

w celu zwalczania chwastów jednoliściennych szczególnie owsa głuchego czy chwastnicy jednostronnej można użyć preparat Axial 50 EC (od fazy BBCH 11 do fazy BBCH 37). W praktyce na polach zbóż jarych występują kompleksowo chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. W fazie od pełni krzewienia do I-go kolanka należy zastosować Axial Komplett Pak.

Regulacja w zbożach jarych

Termin początku strzelania w źdźbło w zbożach jarych jest to czas kiedy należy wykonać zabiegi związane z regulacją łanu, np. preparatem Moddus. Pamiętajmy jednak, że susza nie sprzyja zabiegom regulacyjnym, ponieważ zboża samoistnie redukują długość źdźbeł. W takim przypadku na początku strzelania w źdźbło możemy zastosować mniejszą dawkę preparatu. Natomiast w momencie, gdy warunki wilgotnościowe się poprawią to w późniejszym terminie zastosować drugą dawkę (o ile będzie potrzebna).

Wzrost temperatury wpłynął na większą aktywność mszycy, obserwujemy znaczny wzrost jej liczebności, szczególnie w jęczmieniu jarym. Przy prognozowanym przebiegu temperatury przewidujemy konieczność wykonywania zabiegów insektycydowych w najbliższym czasie. Wzrost populacji mszycy powinna być skorelowana z pojawieniem się pierwszych larw skrzypionek zbożowych.

Kukurydza rozwija kolejny liść, osiągając fazę BBCH 12-16. W zależności od stanu rozwoju roślin, do fazy trzeciego liścia (BBCH 00-13) można jeszcze zastosować preparat Lumax 537,5 SE przeciwko chwastom. Bezpośrednio po wschodach do 3. liścia rośliny uprawnej w celu zwiększenia efektywności zwalczania chwastów można zastosować dodatek nikosulfutonu (Lumax 2-2,5 l/ha i nikosulfuron 0,5-1,0 l/ha ). Do 8. liścia (BBCH 13-18) również możemy zastosować preparat Elumis 105 OD, który charakteryzuje się szerokim spektrum zwalczanych chwastów jednoliściennych jak i dwuliściennych.