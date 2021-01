Konferencje Zimowe Syngenta Online 2021

Konferencje Zimowe Syngenta od dawna stanowią ważny punkt w kalendarzu imprez rolniczych. W tym roku po raz pierwszy odbędą się Konferencje Zimowe Online, które będą transmitowane na stronie organizatora oraz na kanałach Facebook i YouTube.

Firma Syngenta zaprasza na trzy Konferencje tematyczne, które będą się odbywać w każdy wtorek począwszy od 9 lutego, o godzinie 11.00.

9 lutego, 11.00 – Kukurydza na medal

16 lutego, 11.00 – Porozmawiajmy o rzepaku

23 lutego, 11.00 – Praktycznie wszystko o zbożach

– Na Konferencjach Online stawiamy przede wszystkim na praktykę. Eksperci Syngenta będą opowiadać o uprawie biorąc pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji na polu i problemy, które rolnicy mogą napotkać w trakcie przebiegu sezonu. Przedstawimy sprawdzone rozwiązania i najnowsze technologie, które pozwolą zmaksymalizować plony – informuje organizator.

Nowością będą korespondencje z pól z różnych regionów Polski, dzięki czemu prelegenci odniosą się do aktualnie panujących warunków i udzielą konkretnych wskazówek, jak poprowadzić plantacje w kolejnych tygodniach.

– Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z rolnikami, dlatego ważną częścią Konferencji będą sesje pytań i odpowiedzi. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadania pytania, na które odpowiemy na wizji lub w ciągu kilku dni umieścimy odpowiedzi na stronie – czytamy w komunikacie organizatora.

Nie zabraknie też zabawy! Na każdej Konferencji przeprowadzony zostanie Quiz, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na żywo na zakończenie wydarzeń. A jest o co walczyć – główne nagrody to bony produktowe Syngenta o wartości 1000 zł. Łącznie zostanie nagrodzonych aż dziewięciu najlepszych uczestników, trzech na każdym webinarium. Kolejne trzysta osób ma szansę wygrać zestaw: koszulka plus czapeczka.

Relacja online będzie dostępna na stronie www.syngenta.pl/konferencje oraz na platformach społecznościowych Facebook oraz Youtube. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się wcześniej za pomocą prostego formularza na stronie www.syngenta.pl/konferencje.