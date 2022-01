Spadek cen pszenicy po publikacji raportu USDA

Raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa podniósł szacunki dotyczące światowych zapasów pszenicy bardziej niż oczekiwano; wzrosły one o 0,6 proc. do 279,95 ton. Na efekty nie trzeba było długo czekać; ceny zboża spadły zarówno na paryskim MAFIF-ie, jak i na Chicago Boards of Trade.

W Paryżu cena pszenicy spadła z 276,75 we wtorek do 271,25 EUR/t w środę. W Chicago pszenica kosztowała we wtorek na zamknięciu 770,25, a w środę 757,75 USD za buszel.

– Ceny podstawowych artykułów spożywczych są uważnie obserwowane przy rosnącej globalnej inflacji. Większe światowe dostawy pszenicy mogą pomóc złagodzić globalną inflację żywności, jednak wielkość zapasów pozostaje nadal na najniższym poziomie od pięciu lat – informuje Bloomberg.

Prawdopodobnie notowania pszenicy spadłyby jeszcze bardziej, gdyby nie to, że USDA pozostawił niezmienione szacunki dotyczące zbiorów pszenicy w Australii. Wywołało to zaskoczenie analityków, którzy najczęściej twierdzą, że zbiory w tym kraju będą wyższe niż zakłada Amerykański Departament Rolnictwa.

Spadła także cena kukurydzy, choć nieznacznie, wg raportu bowiem prognozowane są wyższa produkcja krajowa i zapasy ziarna tego zboża.