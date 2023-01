Soi uprawiamy za mało

Obszar zasiewów soi na terenie kraju sukcesywnie rośnie. Powiększające się z roku na rok plony cieszą, jednak nadal całkowity areał upraw soi w Polsce jest za mały, by uniezależnić polski rynek od importu z zagranicy.

W ostatnich latach w Polsce, wraz z zapotrzebowaniem na soję, systematycznie rośnie zainteresowanie jej uprawą, co przekłada się na powiększający się obszar zasiewów. W minionym sezonie krajowe zasoby soi wynosiły około 120 tys. ton. Rosnące plony cieszą, jednak okazuje się, że wciąż są niewystarczające, by zaspokoić zapotrzebowanie polskich zakładów przetwórczych. Konieczny jest więc import soi zza granicy. W ubiegłym roku do Polski trafiło ponad 112 tys. ton soi. Z kraju wywieziono natomiast ok. 9 tys. ton, informuje Stowarzyszenie Polska Soja.

Dla przykładu, jedna z największych polskich fabryk przetwórczych – Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku (pow. brodnicki) – w ubiegłym roku przerobiła około 72 tys. ton soi. Zaledwie 40 tys. ton pozyskano z Polski. Resztę, w celu zapewnienia ciągłości produkcji oraz aktywnej sprzedaży, a tym samym wywiązania się z paszowych kontraktów, trzeba było importować z innych rejonów świata.

Szacuje się, że tegoroczne krajowe plony soi znów nie będą wystarczające. Po zakończonej w ubiegłym roku rozbudowie, tylko sam ZUBR potrzebuje ok. 330 tys. ton soi rocznie, a należy pamiętać, że nie jest to jedyny podmiot na rynku. Oznacza to, że zakłady produkcyjne znów będą musiały importować soję.

By uniezależnić polski rynek od importu soi i poekstrakcyjnej śruty sojowej, konieczne jest zwiększenie całkowitego areału upraw tej rośliny na terenie kraju. Za uprawą soi w Polsce przemawia więc nie tylko pewny popyt i pewny zbyt, ale także zadowalające ceny skupu. W dodatku soja to roślina doskonale sprawdzająca się w płodozmianie, a jej uprawa nie wymaga wielkich nakładów. Co więcej, sukcesywnie poszerza się lista odmian zalecanych do uprawy na danym obszarze.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odmiany?

Kluczem do sukcesu jest właściwy dobór odmian. Musi on uwzględniać specyfikę rejonu uprawy i jakość stanowiska. W tym celu warto przeanalizować wyniki doświadczeń odmianowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych lub skorzystać z pomocy doradców Stowarzyszenia Polska Soja. Takie postępowanie zwiększa szansę na uzyskanie satysfakcjonujących plonów nasion osiągających odpowiednią dojrzałość do omłotu.