Skokowe wzrosty cen AdBlue: czy można temu jakoś zapobiec i obniżyć koszty produkcji?

Wzrosty cen paliwa, ale też AdBlue powodują, że wzrastają również koszty produkcji, przez co rolnicy muszą szukać oszczędności i bacznie przyglądać się każdej wydawanej złotówce. Szczególnie zaskakująca jest skala podwyżek dotyczących AdBlue, którego ceny skoczyły aż o 300 proc.

Ostatnie tygodnie to czas stałych i odczuwalnych wzrostów cen paliwa. Dziś cena baryłki ropy to około 110 USD, a jeszcze na początku roku wynosiła ona około 80 USD. Co więcej, amerykański Financial Times przewiduje, że kryzys na rynku paliw w Europie nie zostanie zbyt szybko zażegnany i jeszcze w tym roku cena baryłki ropy może przekroczyć 200 dolarów. Dla wszystkich – od przedsiębiorców, rolników, po konsumentów to zła wiadomość.

– Niestety, jednocześnie zaobserwowaliśmy inny niepokojący trend – skokowy wzrost cen AdBlue, co może mieć podobny wpływ na gospodarkę, co podwyżki cen paliw. Użycie płynu AdBlue zarówno w rolnictwie, transporcie czy w innych branżach opartych na wykorzystaniu maszyn, jest niezbędne, by spełnić normy spalin. Tymczasem od jesieni obserwujemy stałe podwyżki cen, w skali pół roku nawet do 300 proc. – mówi Szymon Kaczmarek, specjalista ds. produktu John Deere.

Wobec rosnących kosztów, obok wydatków na serwis, eksploatację maszyny, coraz istotniejszą pozycją stają się koszty, które wcześniej nie odgrywały tak znaczącej roli. Zużycie AdBlue było jednym z czynników sprawdzanych podczas niezależnych testów DLG.

– W przypadku m.in. ciągników John Deere o mocy powyżej 400 KM traktory tego producenta w tej klasie oferują bardzo wysoką maksymalną moc uciągu przy niewielkim, nawet 4-5 razy mniejszym zużyciu AdBlue, niż w przypadku maszyn konkurencyjnych. Przy mocy maksymalnej zużycie AdBlue wyniosło w przypadku ciągnika John Deere 8R 410 – 5,1 g / kWh oraz 6,1 g / kWh przy nominalnej prędkości obrotowej silnika. Tymczasem w przypadku konkurencji zejście poniżej 20 g / kWh jest wręcz incydentalne. W porównaniu do konkurencji nasz ciągnik o tej samej klasie zużył mniej AdBlue o odpowiednio: 340, 323, 242 i 297 proc. Dla naszych klientów to konkretna wartość – dodaje Szymon Kaczmarek.

Również w segmencie średnich ciągników o mocy powyżej 200 KM widoczne są różnice w zużyciu AdBlue. Testy dotyczące zużycia płynu AdBlue przeprowadzano, podobnie jak w przypadku segmentu dużych ciągników, przez niezależny instytut DLG.

– Również w segmencie średnich maszyn różnice są znaczące. W przypadku ciągnika John Dere 6250R przy mocy maksymalnej zużycie AdBlue kształtuje się na poziomie 11,7 g / kWh, a przy nominalnej prędkości obrotowej silnika – 9,5 g / kWh. To odpowiednio aż o 87, 80, 88 i 84 proc. w odniesieniu do konkurencyjnych maszyn o podobnej mocy – komentuje Szymon Kaczmarek.

– Zakładając, że w przypadku ciągników serii 8R zużycie płynu DEF jest 4-5 razy mniejsze niż w maszynach konkurencyjnych, możemy przyjąć uproszczone obliczenia:

Średnie zużycie 8R: 0,8 l/godz. płynu DEF (Adblue)

Średnie zużycie maszyny konkurencyjnej (4x większe): 3,2 l/godz.

Oszczędności:

1000 godzin rocznie przez okres 5 lat

5000* 2,4l= 12 tys. litrów

12 tys. litrów * 3zł/litr = 36 tys. zł oszczędności przez 5 lat użytkowania maszyny – podsumowuje ekspert John Deere.