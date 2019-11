SCORPION z nowym flagowym modelem

CLAAS rozszerza serię SCORPION o nowy model flagowy 960 o udźwigu do 6 ton. Ponadto, od teraz ładowarki teleskopowe otrzymały liczne aktualizacje, a także spełniają normę emisji spalin Stage V.

Najwyższa wydajność przeładunkowa

Nowa ładowarka SCORPION 960, dzięki szybkim cyklom załadunku, zapewnia optymalną wydajność i produktywność. Aby sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie wydajności, ładowarka dysponuje udźwigiem 6 ton i wysokością podnoszenia wynoszącą prawie 9 metrów. Kolejną zaletą jest wydajny napęd jezdny, który umożliwia wyjątkowo wygodne i precyzyjne manewrowanie. Zapewnia to sprawdzona przekładnia hydrostatyczna VARIPOWER PLUS z technologią szerokokątną i trzema zakresami prędkości wygodnie obsługiwanymi za pomocą joysticka. Dodatkowe bezpieczeństwo i komfort oferuje elektrohydrauliczny hamulec postojowy, który włącza się automatycznie po opuszczeniu fotela operatora, zatrzymaniu pojazdu lub wyłączeniu silnika. Po naciśnięciu przez operatora pedału gazu, przy ustalonym kierunku jazdy hamulec postojowy zostaje automatycznie wyłączony. Nowy SCORPION 960 współpracuje z silnikiem wysokoprężnym Deutz o mocy 156 KM (115 kW). DYNAMIC POWER reguluje zaś prędkość obrotową silnika ładowarki SCORPION 960 w zależności od wychylenia joysticka. SMART ROADING automatycznie dostosowuje liczbę obrotów do obciążenia silnika podczas przyspieszania i przy prędkości maksymalnej. Połączenie obu systemów gwarantuje komfort jazdy niezależnie od rodzaju pracy, oszczędza paliwo i zmniejsza poziom hałasu.

Stage V dla całej serii SCORPION

W nowym roku modelowym cała seria SCORPION będzie spełniać normę emisji spalin Stage V. Wprowadzone zostają także inne funkcje, takie jak dynamiczny system ważenia oraz dodatkowe zawory hydrauliczne jedno- i dwustronnego działania z tyłu pojazdu. Dodatkowe lusterko przednie z prawej strony zapewnia jeszcze lepszy przegląd sytuacji przed pojazdem. Filtr zasysający powietrze do kabiny, wraz z separatorem wstępnym i zintegrowaną dmuchawą, można teraz umieścić również za kabiną. Dzięki temu, także przy wysokiej temperaturze, dużym zapyleniu i podczas długich dni pracy, do kabiny dostaje się czyste powietrze. Nowy zawór podtrzymujący obciążenie we wszystkich modelach VARIPOWER zapewnia większą precyzję sterowania i szybsze opuszczanie bez konieczności zwiększania prędkości obrotowej silnika.

Modele SCORPION 960 i 1033 są fabrycznie wyposażone w hydrauliczny system regulacji poziomu, który zapewnia bezpieczne podnoszenie ciężkich ładunków. Gwarantuje to maksymalną stabilność nawet na nierównym terenie i precyzyjną pracę na dużych wysokościach. Nowa funkcja wytrząsania w modelach 960, 756 i 746 pomaga w opróżnianiu łyżki.

Informacja prasowa: CLAAS