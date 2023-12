Rząd przygotowuje pomoc dla hodowców bydła. Projekt na ostatniej prostej

Na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywane jest rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza pomoc dla hodowców bydła. Chodzi o dofinansowanie zakupu czystorasowych buhajów.

O sprawie poinformował na FB prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki.

– Ostatnia prosta…. Przygotowane Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza pomoc dla hodowców bydła. MRiRW proponuje uruchomienie pomocy w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne – czytamy w poście.

Wsparcie finansowe polskich hodowców bydła mięsnego jest bardzo istotne, ponieważ “jednym z podstawowych warunków rozwoju sektora jest pozyskanie lepszych jakościowo cieląt, w wyniku poprawy ich wartości genetycznej co wpływa na krótszy okres opasu, lepszą wybojowość i walory kulinarne pozyskanej wołowiny, co z kolei przekłada się na opłacalność produkcji”.

Poproszony przez nas o ocenę proponowanego rozporządzenia prezes Zarzecki powiedział:

Proponowane rozwiązanie jest jednym z podstawowych założeń strategii rozwoju sektora wołowiny. Dzięki temu chcemy przekonać rolników do poprawy genetycznej swoich stad co przyniesie wymierne efekty końcowe. Nie ukrywam, że to może być duży krok w rozwoju polskiego sektora wołowiny i hodowli bydła mięsnego.