Rząd powinien wycofać się z podwyżki VAT na nasienie zwierząt

W związku z planowanym wprowadzeniem od 1 lipca 2020 r. wyłączenia z zakresu towarów objętych 8-procentową preferencyjną stawką VAT nasienia zwierząt hodowlanych, w tym bydła i trzody chlewnej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera o pilną zmianę przepisów i pozostawienie 8-procentowej stawki VAT. Rolnicy liczą, że Minister Finansów w trybie interwencyjnym wyda rozporządzenie w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na nasienie zwierząt hodowlanych jeszcze przed 1 lipca br., co pozwoli na naprawienie sytuacji.

Zdaniem samorządu rolniczego podczas prac nad zmianą matrycy stawek VAT oraz sposobem klasyfikacji towarów doszło do przeoczenia polegającego na wyłączeniu z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8% nasienia klasyfikowanego dotychczas w PKWiU 2008 pod pozycją 01.42.20.0 w ramach grupowania 01.4 o nazwie „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego”. Do dnia 1 lipca 2020 r. produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym również nasienie bydlęce i trzody chlewnej, sklasyfikowane w ramach grupowania 01.4 PKWiU 2008, są objęte stawką 8%. Natomiast od dnia 1 lipca 2020, na podstawie nowej matrycy stawek VAT, nasienie bydlęce i trzody chlewnej, zostało wyłączone z zakresu stosowania preferencyjnej stawki VAT i będzie podlegać opodatkowaniu stawką VAT 23%.

– Zarząd KRIR jest przekonany, że powyższa sytuacja nie jest sytuacją zamierzoną i że doszło do pomyłki, polegającej na wyłączeniu nasienia zwierząt hodowlanych, jako jedynego z szeregu produktów, z grupy towarów i usług wykorzystywanych w produkcji rolniczej, a w konsekwencji do objęcia nasienia zwierząt stawką VAT 23%. Podwyższenie stawki VAT na nasienie z 8% do 23% jest niespójne z założeniami nowelizacji ustawy VAT, to jest uproszczeniem stosowania stawek poprzez objęcie jedną stawką całej grupy produktów – żywności i produkcji rolniczej – mówi Wiktor Szmulewicz , prezes KRIR.

W ocenie izb rolniczych podwyższenie stawki VAT uderzy w polską produkcję zwierzęcą i będzie szczególnie dotkliwe obecnie, w czasie kryzysu związanego z epidemią COVID 19. Większość polskich rolników, w tym hodowców, funkcjonuje jako rolnicy ryczałtowi, którzy nie mają możliwości odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług. Podwyższenie stawki VAT o 15% dla polskich producentów nasienia bydła i trzody chlewnej postawiłoby polską hodowlę w znacznie gorszej sytuacji rynkowej wobec producentów zagranicznych. Obecnie firmy z Niemiec, Belgii i Francji mają bardzo silną pozycję na polskim rynku, a zmiana VAT dla polskich hodowców doprowadzi do upadku polskich firm.