Jak ceny zbóż w Polsce mają się do cen w innych krajach Unii Europejskiej?

Na ceny zbóż w ostatnim czasie polscy rolnicy specjalnie narzekać nie mogli. Pobijały one ostatnio wieloletnie rekordy. Czy jednak na tle innych krajów Unii Europejskiej kształtują się one korzystnie? Nie do końca; są kraje, w których płacą więcej. I to sporo, a w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, jęczmienia paszowego i kukurydzy paszowej w Polsce płaci się mniej niż wynosi średnia dla UE.

Porównanie cen dotyczy okresu od 5 do 11 kwietnia tego roku. Dla wygody ceny (netto) będziemy podawać w złotówkach dla kursu euro 4,5644 zł.

Zacznijmy od pszenicy konsumpcyjnej. Za nią wśród porównywanych krajów najwięcej płaciło się we wspomnianym okresie się we Włoszech, w Słowenii i w Hiszpanii; odpowiednio 1045 zł/t, 1022 zł/t i 1013 zł/t. Tymczasem średnia unijna to 947 zł/t, a w Polsce płaciło się 944 zł/t, a więc minimalnie poniżej średniej. Podobnie płaci się w Bułgarii – 959 zł/t – i w Czechach – 940 zł/t. Najbardziej poniżej średniej plasują się Słowacja i Finlandia – tom ceny w dniach 5-11 kwietnia wynosiły odpowiednio 858 i 849 zł/t. Na ważnym rynku niemieckim płacono 977 zł/t.

Za pszenicę paszową płacono w Polsce nieco więcej niż wynosi średnia UE – 990 zł/t wobec 980 zł/t. Najwięcej rolnicy dostawali za pszenicę paszową w Portugalii (1109 zł/t) i Irlandii (1073 zł/t).

Za jęczmień paszowy w wybranym okresie płacono w Polsce średnio 849 zł/t, podczas gdy średnia dla UE wynosiła sporo więcej, bo 889 zł/t. Najwięcej płącono w Portugalii, Irlandii i we Włoszech – odpowiednio 1045, 972 i 936 zł/t. Najmniej na Litwie i w Finlandii – 744 zł/t. W Niemczech płacono średnio 881 zł/t.

A jak kształtowały się ceny kukurydzy? Powyżej 1000 zł/t płacono w Portugalii, Hiszpanii, w Belgii i we Włoszech, odpowiednio: 1123, 1118, 1073 i 1045 zł/t, a najmniej, poniżej 800 zł/t w Chorwacji i Słowenii: odpowiednio 794 i 707 zł/t. W Polsce płacono 920 zł/t, czyli podobnie jak w Rumunii (933 zł/t). Średnia dla UE to 947 zł/t.

Na podstawie danych e-WGT