Rozrzutnik obornika Siroko JOSKIN z nowym adapterem

Na targach EuroTier firma JOSKIN po raz pierwszy pokazała rozrzutnik obornika z serii Siroko, typ o małej pojemności z nowym adapterem. Warto przypomnieć, że seria Siroko ma skrzynię ładunkową umieszczoną między kołami. Skrzynia rozrzutnika Siroko jest wąska, co pozwala wyposażyć go w duże niewbudowane koła. Jest całkowicie ocynkowany, a przez to trwały. Model Siroko jest wyposażony w poprzeczne zawieszenie i może mieć wysoki lub niski zaczep.

Całkowita średnica wałków adaptera, a tym samym ich wielkość, została zwiększona. Średnica pionowych rur wałków jest teraz znacznie mniejsza niż w starej wersji. Samochowające łopatki są znacznie dłuższe niż poprzednio. Budowa łopatek pozwala uniknąć kontaktu z ciałami obcymi, z uwagi na ich ruchomość, a także zmniejszyć objętość materiału, w który uderzają. Długie łopatki poprawiają jakość rozrzutu i rozdrabniają rozrzucany materiał. A zatem można go rozrzucać i rozdrabniać w większej ilości.

Nowe wałki rozrzucające umożliwiły modyfikację adaptera. Znacznie zwiększyła się jego szerokość i wysokość. W przypadku tego samego materiału dawka na hektar jest również wyższa niż wcześniej.

Siłowniki napędowe zasuwy gilotynowej są teraz luźno zamocowane na skrzyni. Taka konfiguracja zapobiega tworzeniu się zatorów z rozprowadzanego materiału i umożliwia łatwy dostęp do maszyny w celu konserwacji.

Kolejna innowacja: sygnalizacja świetlna jest zaprojektowana i zamontowana inaczej. Światła są teraz zamontowane pod adapterem, aby zminimalizować ich zabrudzenie. Jednocześnie na polu są zabezpieczane przezroczystą plastikową płytką, a po wyjeździe na drogę można je łatwo wysunąć i ustawić w kierunku zewnętrznym.

Zęby tylnych zębatek łańcuchowych są teraz proste a nie gięte, co zwiększa skuteczność ich działania. W ten sposób poślizg, a w konsekwencji zużycie, jest znacznie ograniczone, a ruch łańcucha jest bardziej równomierny.

Noże są teraz wykonane ze stali Hardox (10 mm) 450, zatem są znacznie trwalsze i bardziej wytrzymałe niż wcześniej (6 mm). Trzeba je rzadziej wymieniać, a więc mniejsze jest zapotrzebowanie na części zamienne. Poza tym noże mogą być używane obustronnie.

Nowy model SIROKO w optymalny sposób spełnia również rosnące wymagania małych gospodarstw, co do wydajności i jakości rozrzutu.

