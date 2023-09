Rozpoczyna się Kubota Demo Tour 2023. Jakie maszyny i gdzie zobaczymy na pokazach?

Maszyny i ciągniki z gamy groundcare, w tym całkiem nowe oraz zmodernizowane kosiarki, a także nowoczesny ciągnik sadowniczy Kubota M5 Narrow z najnowszym opryskiwaczem Kubota pokaże w czasie tegorocznego Demo Tour japońska marka Kubota. Po przerwie wywołanej pandemią Kubota ponownie rusza w Polskę, by od 6 września pojawić się ze swoimi maszynami w pięciu miejscowościach na terenie naszego kraju.

– Kubota jako czołowy producent oraz jeden z polskich liderów sprzedaży ciągników i maszyn komunalnych od zawsze jest blisko swoich użytkowników. Wsłuchujemy się w ich potrzeby, przygotowując dopasowane do ich oczekiwań rozwiązania. Dlatego niezwykle cieszy nas, że dzięki Kubota Demo Tour 2023 będziemy mogli spotkać się z nimi na żywo i zaprezentować maszyny Kubota, w tym najnowsze modele naszych kosiarek, które pojawią się w ofercie Kubota w roku 2024 – mówi Michał Poźniak, Dyrektor Zarządzający Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Kubota Demo Tour 2023 to cykl wyjątkowych spotkań z marką Kubota, który w tym roku zawita do pięciu lokalizacji w różnych regionach w Polsce. Pierwsze spotkanie w ramach Kubota Demo Tour 2023 odbędzie się 6 września w Chmielnie na Kaszubach. 8 września Kubota zawita do Jeziorek koło Leszna. Następnie 12 września pomarańczowe maszyny i ciągniki będzie można obejrzeć w Grójcu. Zaś 14 września pokazy i testy odbywać się będą na Podlasiu w Wasilkowie. Ostatnie spotkanie zaplanowano na 19 września w Chorzowie.

W czasie wydarzeń organizowanych przez markę Kubota i jej dilerów odbywać się będą pokazy maszyn i testy indywidualne pod okiem specjalistów, pojawi się też poczęstunek.

– Kubota Demo tour 2023 to przede wszystkim okazja do bezpośrednich spotkań z użytkownikami z całej Polski i rozmów na temat ciągników oraz maszyn z ekspertami marki Kubota, a także sposobów ich finansowania i opieki, również pogwarancyjnej – zapowiada Andrzej Sosiński, Kierownik Marketingu Kuboty w Polsce.

Jakie maszyny zaprezentuje Kubota?

Na każdym spotkaniu w ramach Kubota Demo Tour 2023 goście będą mogli zobaczyć z bliska zupełnie nowe kosiarki Kubota FC3-261 i FC4-501. A także zmodernizowane kosiarki serii Z, czyli model Kubota Z2-481. Ponadto Kubota zaprezentuje również możliwości kosiarek modelu GR 2120 oraz F-251.

Wśród ciągników kompaktowych pojawią się: dobrze znany ciągnik Kubota LX-401, wielozadaniowy ciągnik Kubota EK1-261 wraz z kosiarką bijakową, a także wydajny i zwinny ciągnik Kubota B2-261 z kosiarką na pantografie.

Ponadto na spotkaniach 6 września w Chmielnie, 8 września w Jeziorkach 12 września w Grójcu odbędzie się prezentacja najnowszego zestawu roboczego do sadownictwa, czyli ciągnika Kubota M5 Narrow z najnowszym opryskiwaczem Kubota XTA.

Pokaz możliwości maszyn Kubota

Każde spotkanie Kubota Demo Tour 2023 to przede wszystkim okazja, by zobaczyć maszyny Kubota w akcji. W każdej lokalizacji przewidziano szereg wyjątkowych pokazów dynamicznych.

Na przykład w Wasilkowie na Podlasiu goście będą mogli zobaczyć, jak kosiarka Kubota radzi sobie z trudnym koszeniem roślinności wokół stawu.

– Będzie to nie lada atrakcja. Rośnie tam trudnodostępna roślinność, którą będziemy kosili kosiarką z wysięgnikiem. Będzie to zdecydowanie trudniejsze koszenie niż w przypadku na przykład rowów melioracyjnych. Goście będą mogli zobaczyć, jak Kubota poradzi sobie z takim zadaniem – zapowiada Adrian Werpachowski, przedstawiciel handlowy dilera Kubota firmy Agroland.

Przed trudnym zadaniem maszyny Kubota zostaną postawione także w Chorzowie. – Zaplanowaliśmy pokaz koszenia terenów zielonych Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”. Będą to obszary naprawdę zarośnięte. Mogę powiedzieć, że kosiarki Kubota będą musiały poradzić sobie wręcz z chaszczami – zapowiada Dawid Poseł, przedstawiciel dilera Kubota firmy Postech.

Oprócz tego, że w każdej lokalizacji odbywać się będą pokazy maszyn Kubota, dodatkowo goście będą mogli wziąć udział w indywidualnych testach wybranych modeli pod okiem ekspertów.

Zapytaj ekspertów

Kubota Demo tour 2023 to również okazja, by bezpośrednio porozmawiać z ekspertami Kubota i zapytać o szczegóły techniczne ciągników i kosiarek, a także o specyfikę ich konserwacji oraz opieki pogwarancyjnej. To jednak nie wszystko.

– Widzimy, że naszych odbiorców oprócz tematów związanych z zakupami maszyn, interesują także kwestie finansowania. Dlatego, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, na Demo Tourze pojawią się także eksperci naszego partnera Santander Leasing, którzy będą mogli dopasować dla klienta najatrakcyjniejsze programy finansowania – podkreśla Andrzej Sosiński.

Dokładne lokalizacje pokazów:

6 września – Chmielno – ul. Wiejska 1, 83-333 Chmielno (kompleks „U Chłopa”)

8 września – Jeziorki k. Leszna – Jeziorki 1, 64-113 Jeziorki

12 września – Grójec – Uleniec 14, 05-600 Grójec (Gospodarstwo Sadownicze Wojciech Kot)

14 września – Wasilków – ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej)

19 września – Chorzów – ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów (Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie)

Wszystkie wydarzenia rozpoczynają się o godzinie 10:30.

Źródło: Kubota