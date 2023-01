Rosja wprowadza wysokie cła eksportowe na nawozy

Od 1 stycznia Rosja wprowadziła cło eksportowe na nawozy mineralne. Wynosi ono 23,5 proc. jeżeli cena nawozu przekracza 450 dolarów amerykańskich za tonę. Nawozy kosztujące mniej nie podlegają cłu.

Cło eksportowe ma obowiązywać aż do końca 2023 roku. Rosja zwiększyła także kontyngenty eksportowe na nawozy mineralne, które obowiązują od 1 stycznie do 31 maja tego roku i wynoszą łącznie 11,8 milionów ton.

W kwocie 11,8 milionów ton 5,87 mln ton to kontyngent na nawozy azotowe, a 4,9 mln ton to kontyngent na nawozy wieloskładnikowe. Wprowadzono także kontyngent na azotan amonu, który do 31 marca ma wynieść 225 tys. ton, a od 1 kwietnia do 31 maja 828 tys. ton.

Źródło: TASS