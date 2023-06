Trwa nabór wniosków na dofinansowanie budowy silosów, choć czasu jest coraz mniej

Rolnicy mogą otrzymać do 60 tys. zł na budowę lub wyposażenie silosów. Wnioski można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 5 lipca br.

Szczegółowe kwestie, związane z obecnym, trwającym do 5 lipca br. naborem wniosków na budowę lub wyposażenie silosów reguluje rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U., poz. 820). Pomoc jest udzielana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pomoc jest udzielana na zakup i montaż silosów. Pomoc przysługuje między innymi na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego część urządzeń lub elementów wyposażenia, np.: wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór. Dofinansowanie dotyczy także montażu i transportu.

Pomoc udziela się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) jest osobą pełnoletnią,

2) przyznano mu płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775 i 2727) na 2022 r.,

3) posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie znajdował się objęty wsparciem silos służący do magazynowania produktów rolnych,

4) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wskazane wyżej warunki należy spełniać co najmniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc jest udzielana na inwestycje, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie inwestycji wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 października 2024 r. Pomoc może zostać udzielona, jeżeli rolnik zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie inwestycji wsparciem będzie utrzymywał efekty inwestycji oraz będzie właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną umowy dzierżawy albo umowy najmu nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: zakupu nowego silosa, zakupu nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących część wyposażenia silosa, montażu i transportu silosa wraz z wyposażeniem i urządzeniami.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

1) podatku od towarów i usług,

2) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, umowę zlecenie lub umowę o dzieło;

3) kosztów posadowienia silosa lub przygotowania miejsca do jego montażu; 4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o objęcie wsparciem i nie później niż do dnia 31 października 2024 r.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:

1) do 60 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika,

2) do 50 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

1) 60 000 zł – w przypadku młodego rolnika;

2) 50 000 zł – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Pomoc jest udzielana w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu całości inwestycji. Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR udostępnia formularz wniosku o objęcie wsparciem, który zawiera listę niezbędnych załączników oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie inwestycji pomocą. Wniosek o objęcie wsparciem należy złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR.