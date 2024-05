Krajowy rynek cały czas za światowym. Wyjątkiem rzepak: Ceny zbóż 07.05.2024

Przez ostatnie kilka dni, kiedy w Polsce rynek zbóż pozostawał w uśpieniu ze względu na długi weekend majowy, na rynkach światowych sporo się działo i ceny zbóż i oleistych poszły mocno w górę. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 07.05.2023 r.?

Ceny zbóż i oleistych na świecie mocno poszybowały w górę, ale nie przekłada się to zbyt mocno na krajowe wyceny. Stawki rosną tylko w minimalnym zakresie i wahania cenowe ograniczają się tutaj do zmian 10-20 zł/t. Chlubnym wyjątkiem jest tutaj rzepak, którego maksymalne wyceny w kraju mocno poszły w górę.

Jak przewidują analitycy dobra sytuacja może się utrzymać, gdyż cały czas warunki pogodowe u głównych producentów nie zachwycają i np. w Rosji uprawy pszenicy mogą być ograniczane przez panującą tam suszę, a w niektórych regionach nawet pojawiające się przymrozki. Z kolei w Brazylii będącej dużym eksporterem kukurydzy sytuację psują ulewne deszcze.

Wszystkie te czynniki powodują, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1050 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 650 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 570 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 800 zł za tonę.

Stabilnie zachowują się natomiast ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 550 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 800 zł/t. Nieznacznie podniosły się także maksymalne ceny za jęczmień paszowy i maksymalną ceną jest obecnie 740 zł/t, a minimalnie można dostać 500 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 700 zł/t.

Z kolei żyto odnotowało niewielkie spadki i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 620 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Bardzo mocno natomiast zyskał w tym tygodniu rzepak, gdzie maksymalną stawką jest 2080 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t.

Dobre notowania na rynkach światowych przełożyły się również na krajowy rynek kukurydzy, gdzie cena maksymalna wreszcie wzrosła i maksymalne stawki to nawet 800 zł/t. Minimalnie za kupujący płacą 600 zł/t. Nieznacznie drożeje również owies za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 980 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 680 zł za tonę.