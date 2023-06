Rolnicy będą mogli przekazać 1,5% podatku rolnego związkom zawodowym rolników

Umożliwienie przekazywania przez podatników podatku rolnego przekazywania 1,5 % podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego, związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku rolnym oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o podatku rolnym oraz zmianie niektórych innych ustaw urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, na wniosek podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną przekaże kwotę w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika:

1) związku zawodowego rolników indywidualnych uprawnionego do otrzymania tej kwoty, na podstawie art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 99) albo

2) związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych uprawnionego do otrzymania tej kwoty na podstawie art. 257a ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze albo

3) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych uprawnionego do otrzymania tej kwoty na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

W przypadku gdy obowiązek podatkowy spoczywa solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach) urząd skarbowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz uprawnionego podmiotu wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza). Warunkiem przekazania wskazanej wyżej kwoty będzie zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty. We wniosku trzeba będzie podać na rzecz jakiego podmiotu uprawnionego ma być przekazana kwota 1,5 % należnego podatku rolnego oraz wskazać numer wpisu podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek będzie można złożyć od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego, będzie go można złożyć również elektronicznie. Minister finansów określi w rozporządzeniu wzór wniosku, jak również w porozumieniu z ministrem cyfryzacji rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinien zostać opatrzony wniosek.

Kwotę zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół urząd skarbowy przekaże na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego. Kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego. Jeżeli kwota nie zostanie przekazana, związek zawodowy rolników będzie miał prawo do odsetek ustawowych. Z tytułu przekazania omawianych kwot na rzecz związków zawodowych rolników uprawnionych gminom będzie przysługiwał z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów. Minister finansów określi w rozporządzeniu warunki i procedurę tego zwrotu.

Omawiana ustawa przewiduje również zmiany w ustawie – Prawo spółdzielcze. Podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną, oraz podatnik podatku rolnego będący rolniczą spółdzielnią produkcyjną będzie mógł wnioskować do właściwego urzędu skarbowego o przekazanie 1,5 % podatku rolnego obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych wybranego przez tego podatnika spośród związków rolniczych spółdzielni produkcyjnych umieszczonych na liście, jeżeli ten związek spełnia następujące warunki:

1) został wpisany do KRS co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;

2) ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego członkowskie rolnicze spółdzielnie produkcyjne co najmniej w 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, a łączna liczba członków tych spółdzielni wynosi co najmniej 1500 osób.

Otrzymane przez związek rolniczych spółdzielni produkcyjnych pieniądze pochodzące z 1,5 % podatku rolnego będzie można wykorzystać wyłącznie na działalność statutową tego związku. Minister rolnictwa będzie sporządzał co roku listę związków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i umieszczał ją na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego. Wpis związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych na listę będzie dokonywany na wniosek danego związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych złożony do ministra rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie z 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników. Podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną będzie mógł wnioskować do właściwego urzędu skarbowego o przekazanie przez ten organ 1,5 % podatku rolnego obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, jeżeli ten związek spełnia następujące warunki:

1) został wpisany do KRS co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego,

2) ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach, 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków każdego kółka wynosi co najmniej 30 osób,

3) źródłem finansowania działalności są wpłaty ze składek członkowskich, przy czym roczna składka członkowska wynosi co najmniej 50 zł.

Otrzymane przez Krajowy Związek środki finansowe pochodzące z 1,5 % podatku rolnego będzie można wykorzystać wyłącznie na działalność statutową tego związku. O możliwości przekazania przez podatników podatku rolnego 1,5 % podatku rolnego Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych poinformuje minister rolnictwa na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa.

Nowelizacja zmienia też ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną będzie mógł przekazać 1,5 % podatku rolnego obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz związku zawodowego rolników indywidualnych wybranego przez siebie spośród związków zawodowych rolników indywidualnych umieszczonych na liście, jeżeli ten związek spełnia następujące warunki:

1) został wpisany do KRS co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia roku podatkowego;

2) ma na dzień 1 stycznia roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi co najmniej 30;

3) źródłem finansowania jego działalności są wpłaty ze składek członkowskich, przy czym roczna składka członkowska wynosi co najmniej 50 zł.

Otrzymane przez związki zawodowe rolników indywidualnych pieniądze pochodzące z 1,5 % podatku rolnego będzie można wykorzystać wyłącznie na działalność statutową tych związków. Minister rolnictwa sporządzi co roku i umieści na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa listę związków zawodowych rolników indywidualnych, które spełniają warunki do otrzymania wpłat 1,5 % od podatników podatku rolnego.

Omawiana nowelizacja ustawy o podatku rolnym oraz zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Trafiła teraz do Senatu.