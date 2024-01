Siekierski: samorządy będą mogły zwolnić rolników z podatku nie ponosząc kosztów

– Przyjęcie budżetu jest pewnego rodzaju procesem. Do końca stycznia musimy przyjąć budżet w Sejmie, później podpisze go zapewne pan prezydent, tak sądzimy, i w ten sposób realizujemy ustalenia z rolnikami – mówił dzisiaj podczas wspólnej konferencji z przewodniczącym OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomirem Izdebskim minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć pytań dotyczących wznowionego dziś protestu rolników w Medyce.

– Przed świętami byliśmy na rozmowach z rolnikami, był ze mną także pan minister Kołodziejczak i ustaliliśmy pewną procedurę. Zaproponowaliśmy sposób rozwiązywania tych głównych postulatów podnoszonych przez rolników; one dotyczyły spraw związanych z możliwością dopłat do kukurydzy, także zwiększenia akcji tanich niskooprocentowanych kredytów i ja proponując to byłem już po rozmowach z ministrem finansów w obecności pana premiera i oczywiście te wielkości wpisaliśmy do budżetu. Są środki w rezerwie celowej na finansowanie spraw kukurydzy upraszczając sformułowanie i także akcji kredytowej – zapewniał minister Siekierski.

Zapewnił również, że w budżecie znajdą się środki na dofinansowanie samorządów związane z zachowaniem podatku rolnego na dotychczasowym poziomie. Jednak aby zrealizować ten i pozostałe postulaty, potrzeba czasu i zachowania odpowiednich procedur.

– Z tym że przyjęcie budżetu jest pewnego rodzaju procesem. Do końca stycznia musimy przyjąć budżet w Sejmie, później podpisze go zapewne pan prezydent, tak sądzimy, i w ten sposób realizujemy ustalenia z rolnikami. Ja to zawarłem w notatce, która była sporządzona na bazie tej rozmowy [z protestującymi rolnikami, red.], także podjęliśmy działania, aby podwyżkę podatku rolnego w granicach 20%, która wynika z innego sposobu liczenia, to musi być rozwiązane ustawowo, bo samorządy już ten ten podatek naliczają. Samorządy mają możliwość niepodwyższania podatku i tak kwota zostanie samorządom zwrócona w roku następnym; to wynika z procesów budżetowych, ale jednocześnie samorządy nie będą miały pomniejszonej subwencji z tytułu mniejszych podatków. To wymaga rozwiązania ustawowego, jesteśmy w trakcie rozmów i na to było że tak powiem pewnego rodzaju przyzwolenie ze strony ministra finansów, bo to jest nieduża kwota w skali kraju, to jest 350 milionów, a nie wszyscy się będą o tę kwotę zapewne będą ubiegać. W związku z tym wiemy jeszcze, że samorządy zazwyczaj zawsze pomagały rolnikom i nawet trudnych sytuacjach zwalniały rolników z podatku, a tutaj mogą zwolnić nie ponosząc kosztów. Ale tego nie można zapisać jedną decyzją, podpisem nawet przez samego pana premiera, nie mówiąc o mojej skromnej osobie. Tu musi być procedura – wyjaśniał minister oraz podkreślił, że jest gotowy na spotkania z protestującymi rolnikami, jeżeli taka będzie ich wola.

Część konferencji dotyczyła współpracy ze związkami i organizacjami rolniczymi. Po spotkaniu odbytym przed konferencją przewodniczący Izdebski wyraził nadzieję na dobrą współpracę z nowym kierownictwem resortu rolnictwa.

– Uważamy, że każdemu, kto przejmuje władzę w Polsce trzeba dać szansę, każdemu trzeba podać rękę i z każdym trzeba podjąć współpracę dla dobra rolników. Dla nas wszystkich przede wszystkim, bo wiadomo, że rolnictwo żywi, rolnictwo broni i nasze spotkanie przede wszystkim było w oparciu o rolniczą dwunastkę. Chciałbym przypomnieć państwu ten dokument, który był tak głośny w przestrzeni publicznej i tutaj proszę państwa chciałabym podziękować za to, że pan minister, pan minister Nowak potwierdzili to, że popierają rolniczą dwunastkę. Oczywiście to, co powiedział pan minister, będziemy punkt po punkcie zastanawiać się nad tym, jak to zrealizować – mówił.

– Wsparcie organizacji rolniczych, rolników, jest ważne dla Ministerstwa. Dla ministra to jest też pomoc merytoryczna, takie w jakiś sposób wzmocnienie tego przekazu, który płynie od rolników, żeby rozwiązywać te ważne problemy, które są, a tych problemów jest dużo – mówił z kolei minister Siekierski.