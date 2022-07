Przetrząsarka Vicon Fanex 1404C to prawdziwy król wydajności

Będąca od niedawna w ofercie Kvernelanda przetrząsarka karuzelowa Vicon Fanex 1404C jest prawdziwym mistrzem wydajności, dzięki swojej szerkości roboczej przekraczającej 13 m. Dodatkowo dzięki koncepcji ramy nośnej, udźwig ciągnika nie jest czynnikiem ograniczającym i maszyna może być eksploatowana z ciągnikami od 80 KM.

Podczas transportu drogowego ciężar przetrząsacza spoczywa na układzie jezdnym, a nie na osi ciągnika, umożliwiając korzystanie z mniejszych ciągników, a jednocześnie umożliwiając większe szerokości robocze. Szeroki rozstaw kół zapewnia natomiast stabilną jazdę podczas transportu drogowego.

Przetrząsacz Fanex 1404C jest bardzo łatwy w użyciu. Wszystkie operacje są uruchamiane hydraulicznie oraz sterowane z kabiny ciągnika. Przetrząsacze wyposażone są w hydrauliczne przestawiania do pracy przy granicy pola, aby zapobiec wyrzucaniu zielonki do rowu lub poza miedzę. Mimo swoich dużych wymiarów przetrząsacz jest bardzo prosty w obsłudze. Jest on dostarczany z podwoziem w standardzie.

Dzięki przekładni ProLine w kąpieli olejowej nie jest wymagane codzienne smarowanie, a hydrauliczne przestawianie do pracy przy granicy pola, odchylania tylko dwie zewnętrzne karuzele. Ponadto maszyny te posiadają ramę transportową pozwalającą współpracować z ciągnikiem o małej mocy, która jest wykonana z dwóch zespawanych ze sobą U-kształtowników.

Dodatkowo przekładnie karuzel w przetrząsaczu nie stanowią elementu konstrukcyjnego ramy co zapewniać ma długowieczną oraz niezawodną pracę. Natomiast w przypadku przeciążeń powstających podczas pracy, nie są one przenoszone przez obudowy przekładni zapobiegając jej uszkodzeniu.

Jeśli chodzi natomiast o sama ramę tow przetrząsaczach Vicon Fanex posiada ona wyjątkowo solidną konstrukcję. Konstrukcja opiera się na dwóch U-kształtownikach złączonych ze sobą, a następnie starannie zespawanych. Końce elementów ram są szczelnie zamknięte zapewniając maksymalną wytrzymałość.