Precyzyjne nawożenie z nowymi rozsiewaczami UNIA RCW [video]

O tym jak ważne jest obecnie precyzyjne dawkowanie nawozów nie trzeba nikogo przekonywać. Podczas naszego webinarium rozmawialiśmy ze specjalistą ds. nawożenia z firmy UNIA, który przedstawił możliwości jakie dają nowe przyczepiane rozsiewacze RCW, które obecnie mają również możliwość doposażenia w funkcje rolnictwa precyzyjnego.

Nowa linia rozsiewaczy RCW, które od stosunkowo niedawna znajdują się w ofercie firmy UNIA, to szeroka gama modeli poczynając od najmniejszych, jednoosiowych o pojemności 4,5 tys. litrów a kończących się na tandemowych 15 tys. litrów. Janusz Podróżny, który w firmie UNIA jest specjalistą produktowym maszyn do nawożenia przedstawił podczas webinarium zmiany jakie objęły nowe rozsiewacze w porównaniu do starszych, znanych również pod nazwą RCW, maszyn.

Interesującą konstrukcją, która została omówiona w czasie naszej rozmowy jest z pewnością rozsiewacz RCW 150 Helix. Nie jest to z pewnością maszyna, która znajdzie zastosowanie w małych gospodarstwach, bo pojemność 15 tys. litrów jest bardziej propozycją dla dużych gospodarstw i firm usługowych. I to właśnie w nich firma widzi potencjalnych nabywców, którzy mogą być zainteresowani maszyną opracowaną specjalnie do wysiewu wapna pylistego. Co warte podkreślenia Helix jest jedyną polską konstrukcją tego typu i nawet wśród zachodniej konkurencji nie ma zbyt wielu rywali.

Dużo czasu poświęciliśmy również na zagadnienia związane z rolnictwem precyzyjnym i systemy w jakie obecnie mogą być wyposażone rozsiewacze RCW. W tym przypadku UNIA bazuje na rozwiązaniach jednego z potentatów w tej dziedzinie, czyli firmie Trimble. Jak wyjaśniał Janusz Podróżny te rozwiązania, mimo że są z pewnością kosztowne, to zwłaszcza przy dzisiejszych cenach nawozów mogą się zwrócić nawet po jednym sezonie.

Nawet z mocno pobieżnej kalkulacji da się policzyć, że chociażby cena saletry amonowej na poziomie bliskim 3 tys. zł może bardzo mocno przyspieszyć zwrot z inwestycji. Jednak oszczędności na nawozach to nie jedyne korzyści jakie można odnieść, bo stosując tego typu systemy mamy również bardziej wyrównany łan, gdyż nawóz aplikowany jest w odpowiedniej dawce a to chociażby powoduje to, że zbiór jest łatwiejszy.