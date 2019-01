Potrzebne jest wydłużenie czasu na składanie wniosków

Świętokrzyska Izba Rolnicza wnioskuje do ministra rolnictwa o wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków wiosennych w 2017 r. Wiele upraw zostało zniszczonych w powyżej 70 procentach. Od 13 września rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o pomoc finansową przez biura powiatowe ARiMR i ma trwać do 27 września.

– Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 6067 protokołów strat sporządzonych przez komisje gminne. Do dnia dzisiejszego tj. 20.09 rozpatrzono 3998. Rolnicy składając wniosek muszą dołączyć kopię protokołu zweryfikowaną przez Urząd Wojewódzki. Jak wynika z informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, do zweryfikowania i potwierdzenia zostało 2069 protokołów. Z tego względu ŚIR zwróciła się do ministra o wydłużenie terminu składania wniosków do 27 października br. Pozwoli to na spokojne rozpatrzenie wszystkich protokołów i złożenie kompletnych wniosków przez rolników do ARiMR – informuje Ryszard Ciźla, prezes ŚIR

Źródło: ŚIR